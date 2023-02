Dicen los subagentes que le saben al desarrollo económico, que no dejan de ser buenas noticias que la cadena estadounidense de tiendas Costco llegará a La Laguna y se instalará este año en Torreón. Y aunque el Inquilino del Palacio Rosa, junto con el secretario de Economía, Claudio Bres y el alcalde mejor lustrado, Román Alberto Cepeda, -que ya andaba un tanto desesperado por anunciar-, se reunió con altos directivos de la firma allá en el Edomex el jueves, mejor acordaron esperar al anuncio oficial en conjunto, pero la inversión en dólares aseguran que está amarrada. Que los extranjeros incluso, anduvieron el martes en el arranque de las obras de construcción del Sistema Vial Villa Florida, allá en el norte donde en teoría, estará el complejo comercial y ponderaron las ventajas de esta plaza, porque "echaron sus números" y vieron que había las condiciones necesarias.

Independientemente del alboroto que se generó entre la población y la IP por la derrama económica y los empleos, se ve que algunos inversionistas han recobrado la confianza en Torreón, no todos, véase el caso de la agencia Mercedes Benz que cerrará, a la que, por cierto, nomás le falta una dosis de mejoramiento en su imagen urbana, limpieza y atención, etc.

***

Mientras que en Morena siguen los pleitos entre las diferentes tribus donde predominan los intereses de los expriistas, cuentan los protervos subagentes, que se las ingeniaron para "acomodarse" y verse beneficiados con alguna diputación. Por cierto, dicen que su candidato Armando Guadiana dizque ya se puso las pilas y forma su equipo para, ahora sí, recorrer los 38 municipios a partir del dos de abril, fecha en que inician las campañas. Nuestros subagentes nos reportan que luego de que el más que chido, Luis Fernando Salazar, les hizo "fuchi" por "grillos" y "flojos", no será Shamir Fernández el que coordine la campaña como se suponía, porque dicen ya andaba dando órdenes por doquier. Sorpresivamente va el alcalde que apoyaba al ahora abanderado del PT, Jonathan Ávalos Rodríguez, uno de los ediles "regañados" por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque andaban financiando al bando equivocado. El presidente municipal del abandonado Francisco I. Madero, se dispone para el martes -otra vez- pedir licencia como primera autoridad, ya que se va a ayudar a Guadiana en esta tarea, pero sin meter mano a los dineros. Cabe mencionar que, ya se había ausentado, para ayudar a otro partido, pero al caérsele el plan, regresó.

***

Para no variar en los mismos lares del partido guinda, se avizoran todavía más manotazos y patadas por debajo de la mesa luego de que lanzaron la convocatoria para el proceso interno de selección de aspirantes a "becados" locales. Dicen los subagentes que leyeron las "letras chiquitas", que la inscripción será en línea a la Comisión de Procesos Internos, para la selección se aplicará el método favorito del "Preciso" de Palacio Nacional que son las encuestas y que el resultado de las mismas será "inapelable". A más tardar el 15 de marzo se publicarán las solicitudes aprobadas, así que se volverá a alborotar mucho más la gallera. Por lo que hace a "los de enfrente", es decir los aliancistas PRI-PAN-PRD y la otra alianza UDC- PVEM, los subagentes ya andan buscando los nombres de los perfiles que se candidatearán para estas anheladas becas y en las que el RIP, ah no perdón, el PRI, lleva mano.

***

Nuestros subagentes andan afanosos buscando la causa por la que en la Secretaría del Ayuntamiento, concretamente en la oficina donde despacha Natalia Fernández Martínez, se destinan importantes partidas de dinero para el rubro de "alimentos". Dicen los subagentes disfrazados de pelones de hospicio que en los pasillos de la Tesorería Municipal, donde cobra Óscar Luján Fernández, porque decir que es el "encargado" de los dineros públicos es una interrogante para muchos, ya no hallan qué hacer por esta situación y constantemente repelan porque el lugar ya se convirtió en sucursal de restaurantes de alta gama que envían viandas al del edificio más caro de la ciudad. Aclaran que no es porque se hagan eventos sociales, tampoco reuniones oficiales, sino porque algunos de ahí prefieren gozar de las comidas sin ser ventaneados. Al parecer resulta comprensible clavarle la uña al presupuesto del erario público del que dispone esta dependencia, en vez de gastar en la despensa particular y todo por no caer en los excesos.

***

Nuestros subagentes disfrazados de "maistros" que en sus ratos libres hacen trabajos de albañilería y pintura para ganar algunos extras ante lo caro de la canasta básica, recorrieron los lugares donde la actual administración municipal ha pintado con singular alegría, boyas, cordones, camellones de color verde y que por cierto, ya se despintaron ante el inclemente sol y las delgaditas capas del material. Para que nadie les diga, ni les cuente, pusieron lupa en las "rehabilitaciones" que se hicieron allá en el bulevar Independencia por los rumbos de colonias como El Fresno y donde se encuentran importantes centros comerciales, donde además de ser de las entradas de la ciudad también se proyectan importantes proyectos viales. No batallaron mucho para darse cuenta de los " brochazos" que se dieron al "ahí se va", no resanaron los desmoronados cordones, tampoco las bases de la vieja señalética, ni suplieron los quebrados adoquines, mucho menos quitaron la maleza y basura que hay en amplios tramos. Es más, nada mas les faltó pintar por encima de los perros muertos como se hizo alguna vez en Lerdo. Los siempre mal pensados subagentes se preguntaron la causa por la que se pintan de verde tantos espacios en la ciudad y se descuidan otros como marcar las rayas de los carriles de circulación. ¿Será pintura hipermegapigmentada acrílica de inigualable calidad?

***

Y hablando de gastos que no se notan pero en las cuentas están, resulta que los subagentes estuvieron a punto de tocar su violín más triste recientemente al tener una charla con algunos tránsitos municipales de Torreón, quienes se quejan amargamente de que en lo que va de la presente administración municipal no se les han otorgado uniformes de calidad, razón por la cual la mayoría todavía usan los que les dieron en la gestión del expresidente, Jorge Zermeño, y es más, muchos de ellos pagan sus propias camisas "para no andar dando lástimas" y las llevan a bordar a alguna de esas empresas que se dedican a este ramo. También se quejaron de que ellos mismos tienen que pagar algunas fallas mecánicas de las unidades correspondientes a mantenimientos como son las balatas. Lo curioso es que la austeridad a la que están sometidos los agentes no se ven reflejados en la cuenta pública y por el contrario pareciera que andan al cien y no se diga a los policías que traen chalecos balísticos, dicho por ellos mismos, caducados y de mala calidad. Si a lo anterior le suma los señalamientos por "presiones" de los puestos directivos pues no se ve por dónde pueda la autoridad levantarles la moral y mucho menos evitar el que dejen de recibir "mordidas".

***

Del otro lado del Padre Nazas los subagentes comentaron de lo alegre y jovial que lució la presidenta gomezpalatina durante un evento celebrado ayer en el ejido Luján donde anunció el arranque del programa "Gómez Palacio brilla conectado" que consiste en dotar de internet gratuito a más de 100 escuelas, algo que es una necesidad básica en estos tiempos. Doña Lety Herrera, se refirió con amabilidad hacia la empresa que "en buena lid" y sin costo para el Municipio se sumó a colaborar con su gobierno para colocar las antenas que habrán de llevar la señal hacia zonas alejadas de la mancha urbana. La gomezpalatina hizo gala de certera diplomacia para agradecer a la empresa la buena voluntad. Pero, como se trata de la misma empresa que se vio inmiscuida en cierto escándalo en la pasada administración municipal con el tema de unas facturas por servicios prestados un tanto elevados en los tiempos en que doña Marina Vitela se andaba candidateando por la Gubernatura, misma empresa que además no alcanzó a terminar la instalación de las antenas, los chismocillos no pudieron evitar pensar en que seguramente "alguien" en el Municipio aplicó el infalible método científico, empírico y táctico para hacerle al empresario una oferta que no podía rechazar y al parecer el empresario se puso las pilas. Los beneficiarios del internet que ahora se instalará (sí o sí) serán miles y miles de niños y adolescentes de zonas apartadas "haiga sido como haiga sido, "como dijo don Felipe Calderón.