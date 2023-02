"El voto es preciado. Es la herramienta sin violencia más poderosa que tenemos en una sociedad democrática y debemos usarla", decía el activista John Lewis. Por ello y para evitar el clima de inseguridad que se ha dado en otras entidades del país de forma previa a las elecciones, además de evitar que algunos interesados en hacer "ruido" en el proceso en marcha se quieran pasar de listos, el Gobierno de Coahuila se está anticipando a toda clase de "travesuras" donde lamentablemente son los ciudadanos los que salen perdiendo en ese juego sucio. Cuentan las malas lenguas que el temor es fundado y que debido a ello el Inquilino del Palacio Rosa ya anunció protocolos de seguridad "de aquí hasta que termine el proceso electoral" en el que se homologarán en acciones todos los municipios, corporaciones, partidos políticos, autoridades electorales y estatales, para mantener la tranquilidad del Estado, la cosa va en serio al grado de que el próximo lunes estará en Coahuila el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para la firma del "Acuerdo por la Integridad Electoral para el proceso 2023".

Lo anterior busca además brindar garantías a todos los candidatos y que queden claras sus obligaciones pues nadie quiere que se vaya a enrarecer el clima electoral, que la gente al final no salga a votar (algo que por cierto históricamente ha beneficiado al PRI) o que en el futuro se pierdan, quemen o roben urnas durante su traslado.

***

En tanto, los subagentes que en todo andan, reportan que el RIP, ah no perdón, el PRI con su precandidato Manolo Jiménez Salinas, el de la "Alianza Ciudadana por la Seguridad", prepara su cierre de precampaña para mañana domingo 12 de febrero, que mas que un evento de disfrute será una elección interna en la que podrán participar militantes y simpatizantes de todas las regiones de la entidad, para elegir al candidato a gobernador, con lo que la apuesta será mostrar la unidad y el "músculo" del partido. La jornada será de las 09:00 de la mañana hasta las 15:00 horas y en las oficinas de los Comités Municipales se instalarán los centros de votación, pero también habrá casillas en los sitios donde se vota en la elección constitucional. Previamente, hoy sábado, entre otras actividades, el aliancista estará "tirando rostro" en el crucero de Juárez y Diagonal Reforma, por si estaban con el pendiente. Estaremos pendientes de las cifras que arroja con eso de que los del partido "guinda" le han estado picando la cresta al decir que "no pinta", así es que será una buena oportunidad o para darles la razón o para callar bocas.

***

Nuestros subagentes que merodean los pasillos del edificio más caro de la ciudad, nos reportaron que el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda, se puso de todos los colores a razón de las denuncias que circularon a través de las inestables redes sociales, mismas que supuestamente eran de agentes de Vialidad Municipal que hartos de que les exijan cuotas para dejarlos sacar las patrullas, acusaron -para no variar-, al jefazo de la dependencia, Luis Morales Cortés, conocido ahora como "Lord Infracciones", quien haría mejor papel en la Dirección de Ingresos. El edil argumentó que todo lo que se dice de sus "muchachos" de Vialidad y de Seguridad Pública, son parte de una "campaña negra" orquestada en contra de su administración, versión con lo que más los envalentonó en vez de dar manotazos de autoridad. Don Luis Morales, de quien dicen las malas lenguas tiene toda una estructura de recolección al interior de la dependencia, de la que muchos dudan que los que estén más arriba no sepan o se beneficien, "invitó a los elementos inconformes a ponerse a trabajar o que entreguen su uniforme y se dediquen a otra cosa". Por cierto, los ciudadanos como las autoridades quizá también están dispuestos a escuchar lo que salga del ronco pecho de los agentes, ya sean mentiras a medias o medias verdades.

***

Porque Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la Gubernatura de Coahuila, prefirió "ir por los pedazos que dejó Mejía, que no eran muchos" (y desplazó a quienes podían haberle aportado más) fue por lo que el más que chido Luis Fernando Salazar, tiró la toalla junto con su gente y abandonó la coordinación de la precampaña del morenista y desde luego, tampoco estará en la campaña. Dicen nuestros protervos subagentes que con sus declaraciones atizó más el infierno que vive el partido guinda en Coahuila, pues se le fue duro y a la cabeza al senador del sombrero Stetson al sacar toda la "ropa sucia" de lo que fue la precampaña por cierto, con cierre anticipado para el día de hoy sábado a las 11:00 de la mañana en Saltillo, dicen, por el viaje de Guadiana al Super Bowl, mismo al que ya le dijeron que no fuera. Luis Fernando, no solamente lo ventaneó diciendo que no recorrió los 38 municipios, que su agenda se redujo a un evento diario porque el empresario se levanta tarde, que no lo dejó nombrar al coordinador electoral y que todo se estancó en "grillas" al incorporar en puestos claves a "finas personas", puros expriistas, que le habrían vendido espejitos. De todos modos, el más que chido aseguró que pondrá su granito de arena con un "equipo alterno" para pedir el voto a favor de Morena, lo que muchos ven como un guiño a las posibilidades que se abran en 2024. Veremos y diremos.

***

Del otro lado del Padre Nazas, mientras el presidente de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, se sumó al amparo colectivo que realiza la Asociación de Municipios de México A.C. contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma postura que tuvo el Gobierno de Coahuila y por supuesto el INE, la presidenta gomezpalatina, Leticia Herrera, dijo que "hasta ahorita no" lo contempla y que no lo consideraba un problema "grave". Y es que, mientras doña Lety está muy atenta a las posturas del gobernador, Esteban Villegas, (a quien años atrás dio varias desconocidas) y quien anda cada día más preocupado por quedar bien con las autoridades de la 4T que con su partido el PRI, menos con el PAN y apenas se acuerda del PRD, partidos que lo llevaron hasta la silla presidencial, a don Homero le cuesta trabajo "alinearse" con los morenos y no por antipatía partidista sino porque el Municipio de Lerdo no ha visto incentivos ante muchas de las gestiones realizadas ante el gobierno federal; es más, todavía no han bajado ni siquiera los recursos prometidos a Lerdo a través de Agua Saludable desde el 2021 y nada más les han dado atole con el dedo con respecto a recursos de los fondos desaparecidos como el Fondo Metropolitano por lo cual no titubeó en definir una clara postura ante lo que a todas luces es una ocurrencia en vista de que tanto los municipios como los estados son autónomos.

***

Y justo hablando de lo que a unos les preocupa y a otros les ocupa, más tardó el que para muchos podría ser el "doble cuántico" del "Gober" Riquelme, pero con varios años más, el actor Joaquín Cosío, en quejarse del Plan B de la Reforma Electoral y hasta lanzar preguntas con un "multiverso" de respuestas (sobre quién mantiene a quién) que el "Preciso" de Palacio Nacional en levantar nuevamente polémica con el tema de la Inflación cuya alza dijo "no es para preocuparse". Paradójicamente aunque el 7.7 mensual de la inflación no preocupe a algunos, sí valió un revire del subgobernador del banco central de México (Banxico) Jonathan Heath, quien habló de la necesidad de generar estabilidad de precios. La falta de preocupación no impidió que en municipios como Gómez Palacio, Durango, la presidenta municipal, Leticia Herrera, ya hasta haya lanzado su propio programa de venta de alimentos del cuadro básico de frutas y verduras (chile, tomate, cebolla, papa, etc.) como al 50 por ciento de su precio; programa que los subagentes vaticinan será un éxito en colonias populares y ejidos (casi todo Gómez pues) donde los habitantes consideran que la escalada de precios de la canasta básica sí están como para preocuparse "y hay gente que dejan en la caja lo que ya llevaban en el carrito porque no completan", declaró doña Lety.