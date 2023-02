"En los detalles está el diablo", dicen por ahí, y como también "El Maligno" (Lucifer, no se vayan a sentir algunos aludidos) también sabe obrar de formas misteriosas y de cuando en cuando necesita uno que otro ayudante justo hoy arranca el periodo ordinario de sesiones de los integrantes de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde continuará el debate de los efectos del llamado "Plan B" de la Reforma Electoral, además de su impacto en la elección de consejeros del INE. Entre los "detalles" destaca que la propuesta de reforma establece que, en ningún caso, se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales, lo cual elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura, "en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos, o se rebase el tope de estos" ¿Qué tal? Así, los partidos podrían establecer estrategias encaminadas a romper la equidad en la contienda mediante campañas costosas sin perder la postulación. La reforma quita del ámbito de competencia del INE la posibilidad de fiscalizar procesos como el de Revocación de Mandato u otros no previstos en la legislación. Además, las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS), publicadas el 27 de diciembre de 2022, le dan a la propaganda gubernamental un predominantemente cariz presupuestal de tal manera que lo que "no se etiquete como tal por los entes públicos obligados no se considerará propaganda, aunque implique el uso de recursos públicos". Uff y recontra uff, porque además eso choca con el Artículo 134 constitucional, que indica que la propaganda, bajo cualquier modalidad que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos.

A propósito, los que decidieron voltear para otro lado y no hacer caso a los señalamientos del RIP -ah no perdón, el PRI- y hasta de Movimiento Ciudadano en el sentido de que se está dando en Coahuila desde el año pasado un "sospechoso" crecimiento del Padrón Electoral que ya ronda el 22 por ciento, fueron los consejeros del INE (y eso que todavía no les reducen la nómina). Dicen los subagentes disfrazados de credencial para votar, que los representantes de ambos partidos ante el organismo que prendieron las alertas, se refirieron a los movimientos de jornadas especiales de "credencialización" que ha realizado el INE y porque ya esta maniobra, se ha aplicado en tiempos electorales, en entidades gobernadas "casualmente" por Morena, además de que se le conoce como "Turismo Electoral". Curiosamente gente de otros estados como el sur, es la que se ha mudado, al menos en su credencial, a estas tierras coahuilenses y se van a municipios alejados de las ciudades principales. Los inconformes pidieron la formación de una comisión especial para que se indague al respecto, revisando "con lupa" la existencia real de los nuevos vecinos, pero la respuesta negativa fue tajante, ya que el INE jura y perjura que se tienen candados para evitar que esto pueda presentarse; por cierto, la excandidata a la alcaldía de Gómez Palacio, en el vecino estado del sur, "Betza" ¿ya habrá cambiado el domicilio que aparecía en su credencial de elector expedida por el INE? Porque ni siquiera existía ese número ahí en la prolongación Madero.

***

Todo parece indicar que nada más fue una "acalambrada" la que les dio Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, a los 22 integrantes del Consejo Estatal del partido en Coahuila, que serían expulsados por apoyar públicamente al precandidato del PT, en vez de apoyar a Armando Guadiana Tijerina. Pese a que el plazo para hacer efectiva la maniobra fue de 48 horas, desde la semana pasada, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no ha resuelto el caso y nada más hizo polvareda. Aunque muy poco les importa a los que fueron señalados, pues siguen apoyando al del partido de "enfrente", quizá porque saben que de quedar fuera del partido "guinda", se reducirán todavía más las filas del ya de por sí fracturado partido.

***

Luego de salir a la luz, la costosa estructura que le pagaban desde el año pasado -no se sabe quién- al ahora precandidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, tanto para movilizaciones en el Estado como para "ayudar" a los activistas y los coordinadores por región, que fueron los primeros en abandonar el barco, nuestros subagentes que son fans del estilo "animal print" nos comentan que el auto llamado "Tigre", ya desdibujado, rentando locales chiquitos para poder llenarlos y seguir lanzando dardos encendidos contra "el moreirato" y contra su contrincante de Morena, Armando Guadiana, al que le apoda "Guadaña", el exfuncionario federal tuvo que recurrir al marketing y rentar las famosas "granjas de bots", que no son otra cosa que cuentas falsas, de manera que ya hasta lo conocen en la India, de donde le dan "like" y comparten sus publicaciones. Y mientras el senador del sombrero Stetson ni se acongoja y prepara maletas para irse al Súper Tazón el 12 de febrero en Arizona, dicen los chismosos subagentes que Lenin Pérez Rivera, abanderado de la coalición izquierdista UDC-PVEM, aprovecha el enfrentamiento Morena-PT para llevar agua a su molino y se fortalece justamente en las regiones donde hizo ganar siete municipios a Morena y ya se ve de segunda fuerza o de perdis, con curules.

***

Ahora que arreció el golpeteo político en redes sociales contra el "Gober" Riquelme, reportan los subagentes que todo lo ven y todo lo oyen, que sin querer queriendo y por aquello de que, "ha habido un poquito de mala información", por supuesto aprovechada en este tiempo de precampañas, el Inquilino del Palacio Rosa que sacó las garras, perdón, sus dotes de economista y explicó el plan de reestructuración de la mega deuda heredada por la "decena del terror" y de la que dijo, no sería ni para aumentar y tampoco el monto, ni el plazo. Para los que están con el pendiente resulta que no se ha realizado la reestructura y el mandar el decreto a los "becados" del Congreso Estatal fue para modificar las bases jurídicas del asunto, porque son requisitos de los bancos para tener más garantías y quizá mejores tasas de interés. Ya encarrilado declaró a la incómoda prensa que si no le "entró" a ayudar con el 50 por ciento a las becas federales para las personas con discapacidad que este año le trató de endilgar el gobierno federal, fue por falta de recursos tras los "tijeretazos" del gobierno federal.

***

Los que ni sudan ni se acongojan son los regidores de todas las fracciones del Cabildo de Torreón. Pese a la exhibida que se les dio con los resultados del informe de Regidor Mx Laguna que indica un bajo desempeño a partir del segundo semestre de 2022, por su bajísima participación, o sea su poco interés en realizar alguna aportación en bien de su ciudad y sus habitantes. Ninguno ni ninguna ha salido a decir, "esta boca es mía". Es mas, hasta los de "oposición" se entretienen en otras cosas pues todo lo aprueban, no cuestionan el uso de los recursos públicos por lo que las sesiones de Cabildo se convierten en un club de elogios mutuos. El informe indica que en el segundo semestre de 2022, el Cabildo tuvo en general 23 participaciones efectivas, mientras que en el primer semestre fueron 42, lo que indica que bajó a 19. El desempeño de los regidores disminuyó entre un semestre y otro en el primer año, pues hasta en las sesiones de las comisiones tuvieron inasistencias y nula participación. Los subagentes dicen que esta evaluación está ajustada a la realidad, ya que los ediles estarían haciendo gestiones más "redituables" que abocarse a atender las quejas ciudadanas por los molestos baches y falta de agua, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), es lo que más preocupa a los ciudadanos.

***

Del otro lado del Padre Nazas sigue la opacidad en torno a las obras de Agua Saludable Para La Laguna, pues las autoridades federales a cargo del mismo siguen sin rendir informes periódicos al respecto y además sin vocero, luego de que el presidente López Obrador le diera ese encargo especial a quien ya no debería usar su nombre para ganarse adeptos en Coahuila, tras salir de la nómina federal. Recientemente, Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer que Humberto Armenta, socio y apoderado legal de la empresa Ozore Gestión de Agua, constituida el 27 de abril de 2022 en la Ciudad de México, obtuvo a los nueve días, el seis de mayo, por parte de la Conagua un contrato de adjudicación directa por mil 688 millones de pesos para "obras complementarias" del proyecto "Agua Saludable para La Laguna", que incluye la construcción y equipamiento de la planta potabilizadora en el municipio de Lerdo, Durango, misma que Armenta junto con los gobernadores y el "preciso" de Palacio Nacional recorrieron el pasado nueve de diciembre. Este miércoles, también en Lerdo se espera la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aunque con otro tema, el de una empresa de fertilizantes gestionada por el alcalde de la Ciudad Jardín, Homero Martínez, cuyos inversionistas recientemente pidieron algunas garantías y es que al ver lo que ocurrió en otros municipios como Gómez Palacio, donde nunca dejaron operar a una empresa de talla internacional durante la administración de doña Marina Vitela no está de más.