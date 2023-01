Los subagentes de allá por la Región Centro, nos reportan que cara va a resultar la factura política en este año electoral, que miles de trabajadores de AHMSA le podrían cobrar a la Cuarta Transformación por las presiones que ha hecho AMLO para que su accionista principal, Alonso Ancira finalmente la venda y pague lo que debe. Para empezar 80 millones a la CFE para que no le corte la electricidad y a Pemex para que no le suspenda el gas natural, más 18 millones de pesos para cubrir la nómina de esta semana y 45 millones de pesos que corresponden al ahorro de los empleados, que debió entregarse desde diciembre, y que supuestamente se liquidaría ayer viernes. Por supuesto, en adición al presunto desfalco de Agronitrogenados y demás. La acerera, prácticamente "tronada", pues ya casi son dos meses que permanece paralizado el Alto Horno 5, por lo tanto en parálisis productiva, sin ingresos, también ya fue embargada parcialmente por el IMSS.

Y aunque se venda la empresa, de la cual dependen cerca de 17 mil empleados directos y sus familias, el proceso implicaría el despido de alrededor de siete mil, con el consiguiente impacto económico negativo para Monclova, Frontera y parte de la Región Carbonífera. Ya hasta grupos de oración se formaron para pedir por los trabajadores y sus empleos, mientras el panorama económico para esa parte de Coahuila se vislumbra negro, el gobierno federal no solamente se mantiene de espectador, sino que además le atiza con singular alegría.

***

Aunque apenas es la precampaña oficial, ya que no hay la seguridad de que llegue al registro por los nueve expedientes abiertos en su contra por actos anticipados de campaña, nuestros subagentes que aún siguen el andar del ahora abanderado a la gubernatura del Estado del inexistente PT, Ricardo Mejía Berdeja, ven que continúa la desbandada de gente que lo apoyaba. Los protervos subagentes dicen que sino lo creen, hay que preguntarle al alcalde morenista de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, que era su fiel promotor y tras pedir licencia el 11 de enero para regresar el cinco de junio porque -aspiraba a una curul- lo pensó bien, ya no lo siguió y se regresó a cobrar como alcalde. Están feos los ataques de Mejía contra su contrincante de Morena y se ven claramente los afanes del exsubsecretario por dañar al partido guinda para que pierda. También, se le fueron los dirigentes magisteriales, Isela Licerio, Arturo Díaz de las Secciones 38 y 35 del SNTE para sumarse a Guadiana. El alcalde morenista de Frontera, Roberto Piña Amaya, ya nada más le manda vigilancia y el otro edil morenista, Mario Alberto López de San Juan de Sabinas, conocido como " Mayito Fest" porque le gusta repartir dinero, también ya le hizo " fuchi". Para colmo en su gira ayer por la Región Carbonífera donde recibía fuerte financiamiento de parte de los " coyotes" del carbón, ni se apareció en Múzquiz. Nada más fue a Palaú y a Nueva Rosita.

***

Por aquello de que hay alcaldes y alcaldesas que ya en su primer año de gobierno hicieron algunas "travesuras", pues no solamente eso de trabajar no se les da, sino que además se les olvida que por ley, deben transparentar el uso de los recursos públicos, (¿qué es eso?), le "dan vuelo" a las licitaciones por asignación directa y para colmo, no suben los fallos al sitio oficial del portal de Transparencia, nuestros subagentes nos reportan que ante los resultados de varias auditorías y revisión de los informes financieros remitidos a la Auditoría Superior del Estado, ASE que ahora encabeza el lagunero Manuel Ramírez Briones, tuvo que echar mano de algunos elementos "rudos" para estos menesteres como Argelia Güereca Hernández en la Auditoría Especial de Planeación y Servicios Administrativos y Alberto Gutiérrez Salas en la Unidad de Asuntos Jurídicos, los cuales ya traen " bajo la lupa", varios e interesantes casos.

***

Nuestros subagentes que también ya están pensando en convertirse en "youtubers", nos comentan que el uso de pintura en la ciudad, está en auge y apareciendo en lugares que muestran "clara-mente" la manga ancha que se da a la empresa proveedora. A quién se le habrá ocurrido colocar pintura verde en el camellón del bulevar Independencia allá por el rumbo de El Fresno y colocar pasto sintético verde en el camellón central de la avenida Juárez, frente al Bosque y hacer arreglitos similares en la avenida Madrid, material que se va a "achicharrar" con el inclemente sol lagunero. Los subagentes de inmediato apuntaron con dedo flamígero al que cobra como director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho. Pero sus malquerientes también aseguran que tiene que utilizar la "pintura oficial", cuya compra es obligada por recomendación de quien manda en el tercer piso. Los subagentes se preguntan si lo que se trata es de gastar recursos públicos en pintura, mejor deberían aprovecharla en la señalización vehicular, como los guiones de los carriles vehiculares en las vialidades principales y en las colonias donde son inexistentes, en las paradas de autobuses, en pasos peatonales, pero ojalá usaran la termoplástica, no la de mala calidad que utilizan; ni hablar, hay algunos que tampoco lloran pero sí facturan. O quizás se dé el caso del subagente de la tercera edad que recordó al ínclito Salomón Juan Marcos, que cuando alcalde, se dedicó en cuerpo y alma a pintar de verde todos los adoquines que se encontraba en su camino, quizás porque el verde es vida y esperanza, vaya usted querido lector, cuál será la lectura.

***

Del otro lado del Padre Nazas, siguen las denuncias contra exfuncionarios de la pasada administración gomezpalatina. Una de las más recientes fue por una revista llamada la "Nueva Historia de Gómez Palacio" (que por ser nueva no resultó mejor según demostró el resultado de los comicios el año pasado), revista que como era común en la Dirección de "Incomunicación" Social a cargo en ese entonces de Teresa "NN", nunca llegó a publicarse pero en cambio sí se facturaron nada más de la histórica revista algo así como un millón 700 mil pesos. Los bien enterados aseguran que ésta y otras facturas que sacaban a través de empresas "espectrales" iban directos a la campaña de la entonces candidata a la gubernatura y hoy presidenta estatal del Consejo de Morena, Marina Vitela, cuya administración donde erogaron algo así como 18 millones de pesos en indemnizaciones de funcionarios de confianza y "consentidos" a los que no les tocaba además de adjudicaciones de contratos "indebidos" por lo que hay otras dos denuncias de lo cual enteró doña Lety Herrera en la más reciente sesión de Cabildo, donde también se puso a regañar a los padres de familia "pasalones" de muchachas que se van con el novio diciendo que si fueran sus hijas las habría colgado hasta del cuerno de un animal… Que bueno que le salieron tranquilas y bien portadas.

***

El que se inmoló recientemente luego de graves decepciones de su partido (y mejores ofertas seguramente) fue el diputado federal -nuevamente en funciones- por el Distrito 02 de Gómez Palacio, Omar Castañeda, quien en un movimiento casi inexplicable para muchos se pasó de Morena al Movimiento Naranja, algo así como de un partido "chairo" a uno "fifí" para muchos y en un momento donde Morena es el partido con más fuerza al menos en las urnas, pero como bien versa la frase "a río revuelto ganancia de pescadores". En Durango también siguen cobrando venganza las traiciones y le tocó a Laura Vitela, hermana de la exalcaldesa morenista, Marina Vitela, a quien le dieron las "gracias" como subdirectora de la preparatoria del Instituto 18 de Marzo; en su lugar se habló de que podría llegar a la exregidora del partido verde, Karla Tello, del grupo del hoy exmorenista Omar Castañeda, aunque otra fuente asegura que no será Tello pero sí una posición de don Omar, quien movió sus hilos para vengarse de su examiga y aprovechar sus vínculos con el prianismo duranguense, donde andan además muy preocupados por el "Gober" Esteban Villegas que anda escondido… Ah no, perdón, le dio COVID tras la detención por parte del Gobierno de la 4T de unos "pesados" en Durango, así es que la enfermedad -y el susto- le va a durar unas semanas más porque los subagentes de Durango aseguran que varia gente "mañosa" se molestó con la captura.