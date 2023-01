En contraste con los de “enfrente”, como que todo se acomodó en unidad dentro de la “Alianza Ciudadana por la Seguridad”, así se llama la que integraron y registraron el PRI-PAN y PRD con Manolo Jiménez Salinas a la cabeza. Cuentan los subagentes que andan tan optimistas (o negados según del lado que se esté) que ya hasta se pusieron de acuerdo en la cantidad de diputaciones para el Congreso del Estado, que se repartirán cada uno. Dicen que el PRI llevará mano en este reparto con nueve, el PAN con cinco en igual número de Distritos y al PRD le tocaron dos, para sumar el total de Distritos que son 16. Los protervos subagentes dicen que habrá que ver los perfiles que se designen para estas “becas”, pues sin duda también influirán en los votos que reciba cada partido en las elecciones del cuatro de junio. Falta saber cómo va a estar la “rebatinga” entre los aguerridos morenistas, ya sentenciados por el súper delegado de Bienestar, Reyes Flores, de que no vayan a esconder la convocatoria. Igual en el caso de UDC-PVEM, Movimiento Ciudadano, que ya se decantó para decidirlo en el mes de marzo y desde luego, a ver de dónde agarran gente para el inexistente PT.

Y a propósito del PT, mientras que el abanderado como precandidato en Coahuila, el autodenominado “El Tigre” Ricardo Mejía, abría su precampaña aquí en Torreón el pasado fin de semana en un salón de fiestas de la calzada Cuauhtémoc donde se notaron ausencias (porque sin duda no es lo mismo estar sin el amparo del gobierno federal) en las colonias del sur de la ciudad le hacía competencia nada menos que quien, traicionó al PRI para seguirlo “con los ojos cerrados” como diría La Trevi, el becado federal, Shamir Fernández Hernández, al que nada más le queda su dieta federal para sobrevivir. Dicen que andaba vendiendo huevos a 20 pesos... Quizá por... En fin, no falta quien señale que una vez que se salió del tricolor y se fue a Morena donde fue recibido con fanfarrias dio la espalda a Mejía mientras que el barco se hundía y se fue a cuadrar con el senador del sombrero y hoy “aspirino”, Armando Guadiana. Shamir ya anda correteando “lideresas”, quienes ya están confundidas porque ya no saben ni de parte de quién son los huevos.

***

Algo sabrá el Inquilino del Palacio Rosa quien a partir del primero de enero, precisamente a la par del proceso electoral, aumentó sus mensajes relacionados con la necesidad de valorar y preservar la seguridad por todo lo que depende de ella y hasta adelantó que hasta el último momento de su gobierno, que ya anda por los 300 y pico de días, se “la va a jugar” en este rubro junto con todos los sectores ciudadanos y productivos. Dicen nuestros siempre bien enterados subagentes que el mensaje fue claro para quienes andaban “interesados” en estas actividades empresariales y financiadoras. En Coahuila no habrá ni casinos, ni nada parecido a los llamados “giros negros” que tantos problemas causaron a la entidad en el pasado, cuando se vivió la etapa negra de la inseguridad. Ni flexibilidad ni consideraciones se tendrán en lo que resta de su gobierno “advirtió” a los interesados inversionistas pero además, tiene varios filtros trabajando en ello además de las acciones de inteligencia, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Registro Público de la Propiedad que tienen una misión específica para detectar procedencias ilícitas y ya andan revisando hasta las declaraciones patrimoniales. ¿Qué estarán buscando?

***

Nuestros subagentes se encuentran de plácemes, al igual que el alcalde del calzado impoluto, Román Alberto Cepeda González, por la reciente puesta en marcha de su canal de YouTube a donde todos los ciudadanos que deseen estar al día de su arduo trabajo, por ejemplo, las calles que va a pavimentar o las fugas de agua que “ipso facto” se atenderán, pueden entrar solo tecleando en la plataforma, Román TV, y listo. Esa fue una de las grandes ideas de marketing propuestas por el flamante director de Comunicación Social, Luis Rayas Velasco, quien apostándole siempre a la ley del menor esfuerzo, le quitó así a su jefe las constantes “muinas” al ver como la incómoda prensa de “mala leche”, no le publica nada más lo que él quiere. Y lo mejor de todo, le dijo el funcionario al edil, no solamente les hará competencia sino que “le sobrarán los anhelados likes”, que tergiversan los medios. Dicen los subagentes que es la tendencia que siguen algunos gobernantes, el de usar las inestables redes sociales, un arma sin duda de doble filo. ¿Le querrá hacer la competencia al “gober” de Nuevo León o a las benditas redes sociales de AMLO? Ya veremos y diremos si le va bien a don Román.

***

Desde el año pasado, Torreón ha sido muy socorrido por la visita de personajes de programas de alta gama del mundo de la comunicación y de la farándula. Sin duda no gratuitamente pues en todos los casos han sido para ponerle el micrófono y la cámara al alcalde, como ocurrió el lunes para la inauguración de la plaza en honor a la fallecida actriz torreonense y exdiputada federal por el PRI, Carmen Salinas Lozano, allá en la colonia La Merced II y en la que se invirtieron 1.7 millones de pesos de recursos del Copladem. A este evento fueron invitadas amigas de la artista, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver del programa Montse&Joe y hasta “Rosa Concha”. Pero los subagentes a los que nunca se les da gusto, criticaron fuertemente al que cobra como titular de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, porque echó a perder el evento, ya que los arreglos al lugar fueron “a la carrera” y el mural de Doña Carmen, parecía todo, menos su rostro y parte de su cuerpo, lo que desató una ola de críticas y memes, porque la deformó. Nuestros subagentes andan indignados y abocados a dar con el autor de ese “trabajo” que todavía faltando media hora para el evento, le daba las últimas pinceladas. Ayer martes, muy quitado de la pena, el funcionario “se lavó las manos” diciendo que el mural fue iniciativa ciudadana, por eso, ¿Y lo van a corregir?

***

Del otro lado del Padre Nazas el que ya sacó un video en sus populares redes sociales señalando aspectos que considera importantes en cuanto al polarizado fue Omar Castañeda, diputado federal morenista ¿con licencia? Porque es difícil seguirle el paso con eso de que se sube y se baja de la curul según sean atacados jurídicamente tanto él como su suplente y a veces titular en la Diputación, René Galindo, por parte de sus malquerientes que además son del mismo partido guinda. Castañeda dijo palabras más o palabras menos que hay cosas más importantes que cuidar en el tema de seguridad y prevención del delito antes que el polarizado, además de criticar la falta de iluminación en calles de la Zona Metro, lo que también motiva a la delincuencia, se quejó del sol inclemente en la región que para el legislador justifica en algunos casos el uso del polarizado y dejó en duda que podría ser un programa recaudatorio -por mucho que lo justifiquen los alcaldes mediante recomendaciones del Mando Especial recordando que entre Torreón, Lerdo y Gómez Palacio sería éste último municipio el que tiene las multas más elevadas por ese concepto. Lo cierto es que tanto al diputado como a todos los alcaldes “Metro” se les ha visto descender regularmente de vehículos polarizados y no se diga a los funcionarios de primer nivel.

***

Quien ha andado muy ocupada armando hasta los dientes a los jóvenes ilustres de buen trato y finas maneras del resucitado grupo de reacción conocidos como “GORI’s” es nada menos que la presidenta municipal de Gómez Palacio, doña Leticia Herrera. Y es que luego del más reciente feminicidio que conmocionó a la región, tras el cual se conoció que algunos de los chicos malos que participaron vienen de Zacatecas, mismos que encontraron oportunidades de empleo en esta bendita región antes de ser detenidos, algo que no es cosa menor. Cuentan los subagentes que doña Lety de un impulso se subió a una de esas “Mambas Negras” blindadas que presumió en la más reciente entrega de parque vehicular realizado en la explanada municipal, una entrega de varias que ya llevan y que no se vieron en los últimos años. Doña Lety ha andando tan hiperactiva que hasta ha declarado en este tipo de eventos que “de repente” y “sin previo aviso” podría participar en uno de los operativos que realizan las corporaciones y las fuerzas armadas. Mientras tanto el primer sobrino, Ernesto Herrera, sigue apapachando a los policías preventivos con recursos “extras” para quienes hagan bien el trabajo.