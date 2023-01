El aparatoso operativo realizado la madrugada de ayer viernes por la Sedena y la FGR con aeronaves y vehículos terrestres en la capital duranguense, para capturar a un supuesto operador financiero de un cártel de la delincuencia organizada, según la información oficial, dicen los subagentes que traerá interesantes repercusiones no solamente en La Laguna, por la presunta relación que tenía con destacados personajes de la política en los altos niveles, sino incluso, dicen, para algunos que se andan "candidateando". De hecho, también hubo varios "nuevos empresarios" sorprendidos en La Laguna de Durango que desde ayer brillan por su ausencia. Como en política no hay coincidencias, los subagentes traen a colación el comentario que hizo a mitad de semana el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal Ávila quien "muy acomedido", aludió a los procesos electorales de Coahuila y Edomex, además de hacer un llamado a los gobernadores a no utilizar recursos públicos con fines electorales, aunado a ello advirtió que tuvieran cuidado ante la posibilidad de que el crimen organizado financie campañas. ¿Qué sabrá?

"El que no está en sus cinco", según dijo textualmente el coordinador de los becados federales de lo que queda del PRI Nacional, Rubén Moreira, refiriéndose al exbebesaurio y exsubsecretario de Seguridad Nacional, Ricardo Mejía Berdeja, quien ahora dice llamarse "El Tigre" (quizá por el Tigre Toño o de Santa Julia) ya podrá realizar actos públicos a manera de precampaña. Esto, una vez que los consejeros del IEC aprobaron el jueves una "fe de erratas" a las convocatorias para candidatos que hizo el PT Coahuila que fue el único partido donde encontró cobijo el exfuncionario federal. La novedad es que el PT también registró como precandidato al saltillense, Juan Pablo Rodríguez Delgado, para cubrir un requisito por lo que en una de esas apela a sus derechos políticos. Mejía aprovechó estos días para revirar las críticas "que la 4T es una visión progresista de Estado no circunscrita a ninguna etiqueta partidista" o sea que desde su perspectiva la Cuarta Transformación no representa ni a Morena ni a López Obrador. Los protervos subagentes advierten que Mejía aún está en la cuerda floja ya que enfrenta 17 quejas ante el IEC, con posibilidades de que le nieguen el registro o ser multado y la advertencia es sin mala leche, no vaya a ser que al Tigre lo tomen de sorpresa… Como al de Santa Julia.

***

Nuestros subagentes que deambulan por los pasillos del edificio más caro de la ciudad nos reportan de la más reciente queja del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, quien considera que se ha armado una "polémica innecesaria", ante el anuncio de que ahora los "muchachos" de Vialidad van en operativos especiales contra los propietarios de vehículos con vidrios polarizados que no sean los originales de fábrica y a los que se les aplicarán las sanciones que marca el reglamento. Dice que de ninguna manera son afanes recaudatorios, sino que es meramente por la seguridad: "El tema es para los delincuentes". En más de una ocasión le han señalado al edil que bien podría realizar campañas previas de información y 'socialización' de los objetivos de manera que no parezcan imposiciones. Ya el año pasado se aplicaron cerca de 680 multas por vidrios polarizados que fueron de entre 518.7 a mil 037.4 pesos. Ojalá que los agentes de Vialidad -por seguridad- también porten chaleco antibalas no vaya a ser que por aplicar multas algunos chicos malos se vayan a molestar por la infracción, misma que seguramente también habrán de aplicar a los guardaespaldas de varios empresarios, funcionarios públicos y a los Policías Ministeriales que usan el polarizado para que no se noten los "juguetes" que tienen que cargar.

***

Nuestros subagentes disfrazados de encuestadores, nos reportan que "salió más caro el caldo que las albóndigas". No muy favorables fueron los 203 mil pesos que el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda, pagó en "cash" el año pasado al Inegi, para que le "separaran, los resultados de la medición dentro de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Resulta que al dar a conocer el jueves los resultados de dicha encuesta que mide la percepción de seguridad ciudadana, el desencanto lo hizo alzar una ceja. Se reflejó nada más y nada menos, un incremento en la percepción de inseguridad durante el último trimestre de 2022, al pasar del 43.7 por ciento al 47.4 por ciento de población que manifestó sentirse insegura por temor al delito, esto, comparativamente con el trimestre anterior. En el caso de Torreón, la percepción de inseguridad fue del 44.7 por ciento que representa un deterioro de 10 puntos porcentuales, pero además en esta ciudad subió la tasa de victimización al 24 por ciento, superior al promedio "metro", ya que al menos un habitante de ese porcentaje de hogares fue víctima de uno o más delitos. Por si fuera poco, la misma encuesta indica que un 69 por ciento de torreonenses, considera ineficiencia en el gobierno municipal. Total que ayer viernes en la reunión semanal de seguridad, todos mejor hicieron "mutis".

***

Del otro lado del Padre Nazas los ediles de Gómez Palacio y Lerdo trabajan en poder llegar a un acuerdo para homologar criterios con el municipio de Torreón en cuanto al polarizado de los vehículos, que es un tema que siempre ha generado polémica. Hasta ahora una visión conjunta no se ha logrado en aspectos como la velocidad permitida en el periférico y menos en lo que respecta a los horarios de venta de bebidas "espirituosas" y cierre de bares o "antros". Considerando que en los varios años que duró la pandemia por el COVID-19 tampoco pudieron ponerse de acuerdo los gobiernos de Coahuila y Durango, ni los municipios de la Zona Metropolitana en las medidas de prevención en materia de salud, la homologación de criterios sigue pareciendo una idea difícil de realizar aunque no imposible, por cierto; que el presidente de Torreón, Román Alberto Cepeda y el presidente de Lerdo, dicen los subagentes, hicieron algo así como "manita de puerco" a la presidenta de Gómez Palacio, Leticia Herrera, en cuanto a aumentar la velocidad permitida en el bulevar Ejército Mexicano de 60 a 80 Km/h por lo que en unas semanas podrían decidir al menos este aspecto en cuanto a la circulación. Ya estando en ese ánimo la alcaldesa podría sugerirles homologar con Gómez Palacio los montos de las multas que se aplican en los diferentes municipios por el operativo Alcoholímetro a ver si hay de parte de los munícipes el mismo entusiasmo.

***

Por cierto, que el gobernador de Durango, Esteban Villegas, dejó vestidos y alborotados a los presidentes municipales de Gómez Palacio y Lerdo, Leticia Herrera y Homero Martínez, respectivamente, quienes hicieron un gran esfuerzo para con recursos propios comprar patrullas y motos para sus Direcciones de Vialidad y hasta ayuda le pidieron a un empresario local, quien les regaló dos camionetas, unidades que iban a entregar en eventos programados en sus municipios. En su lugar, el "Gober" mandó a Héctor Vela, su secretario de Gobierno, a las citas que además fueron por la tarde (porque era la hora a la que supuestamente estaría disponible don Esteban). Con todo y eso a los ediles se les vio muy sonrientes y agradecieron a Villegas su apoyo como si ya les hubiera mandando los 230 milloncillos de pesos de las participaciones federales que el exgobernador (y hoy aspirino a senador) José Aispuro no les entregó en su momento pero que -por ley- debieron recibir del gobierno estatal, ya que se trata de recurso etiquetado. En cosas más tristes, muy sorprendidos están nuestros subagentes filantrópicos y encaminados a ayudar al prójimo a través de Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón (CRIT) pues no han sido recibidos, ni por la alcaldesa Leticia Herrera, ni por el gobernador Esteban Villegas, recordemos que el proyecto apoya a cientos de familias con hijos que tienen capacidades diferentes, ¿qué labor más noble pudieran realizar los gobernantes que apoyar este proyecto impulsado por la iniciativa privada pero que necesita del apoyo gubernamental?...