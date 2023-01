El lunes pasado "El Preciso" del Palacio Nacional en su "Mañanera" muy a su estilo exhibió la ruptura con Ricardo Mejía Berdeja, quien nada más no consiguió la candidatura en Morena y dejó de estar "del lado correcto de la historia". Andrés Manuel fue claro al decir de Mejía: "No me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel" al referirse a que le dejó tirada la chamba pero la cosa no quedó ahí, nos reportan que Mario Delgado, dirigente de Morena agregó en una rueda de prensa, una frase del filósofo estadounidense, Eric Hoffer, 'quien muerde la mano a quien le da de comer, acostumbra lamer la bota de quien lo patea'… ¿A dónde vamos a parar? (Diría el Buki) con este conflicto.

"Los que las ganan, deben ser apoyados, incluso por los que tenemos licencia en mi partido, como yo", dijo AMLO (¡Zaz!, dijeron los subagentes). Después el "más que chido", a quien reportan un tanto convaleciente, Luis Fernando Salazar, le dedicó un video a Ricardo donde le dice "traidor y espurio", por haberse aliado al PT, donde además el rijoso diputado federal petista, Gerardo Fernández Noroña, reprobó que le hubieran dado la precandidatura. No le vaticinó buenos resultados. Y como ya se desmarcaron las figuras más importantes, otros que también ya le dieron la espalda al sujeto de marras para irse a las órdenes de Guadiana fueron, Jorge Luis Morán, el diputado federal Shamir Fernández que se vendió caro, dicen, el becado Federal "fantasma" Francisco Javier Borrego Adame, su examigo y financiador de la Alianza Patriótica Nacional de la Cuarta Transformación Ricardo Peralta Saucedo. Además el PT había registrado por escrito que no habrá precampañas, ni para gobernador, ni diputados locales. Sus dirigentes estatales andan con la cola entre las patas tratando de arreglar el entuerto.

***

Y mientras en los demás partidos políticos, todo parece fluir sin aparentes rencillas, el abanderado de los partidos aliancistas, PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, desde que arrancó precampaña en los primeros minutos del sábado en esta ciudad poniendo mega calcas de vehículos en cruceros acompañados de cientos de priistas que ese día y todavía el domingo le siguieron, de sábado a lunes, le dio vuelta a las principales ciudades del Estado. En tanto que el del sombrero Stetson, Armando Guadiana, por Morena, ha realizado también algunos actos y optó por instalar espectaculares. Habrá que revisar a unos y otros qué tan legales andan en ambos bandos. En el caso de la coalición de la UDC-PVEM, Lenin Pérez Rivera también le apostó a lo de menor esfuerzo con espectaculares, en tanto que el ahora petista, sigue con su "pataleo" dividiendo a Morena y para muestra ahí está la exdiputada federal morenista, que se ufana de ser "fundadora de Morena" y ahora al parecer petista, Miroslava Sánchez, quien dice abiertamente que ya decidió apoyar a Mejía en lugar de a Guadiana en un chat interno de morenistas de apoyo a la 4T y dice "ay se ven hasta el 2024". Mientras en la "capirucha del esmog", no dejan de comentar, los que conocen bien al exburbujo, que son berrinches los que hace Mejía y esto ha provocado que ande de partido en partido, ya que dicen que se enoja y se va.

***

La fotografía esperada para los morbosos subagentes fue la que subieron en sus redes sociales varios políticos de la alianza en donde se dejan ver de muy buen ánimo la mayor parte de los últimos alcaldes de Torreón, así como el actual unidos junto al precandidato Manolo Jiménez, quien se puede adjudicar el logro de conjuntar a toda una historia de ediles de Torreón en una reunión en esta ciudad. Ahí estuvieron Salvador Jalife, Heriberto Ramos Salas, Carlos Román Cepeda, Salomón Juan Marcos Issa. Los panistas, Guillermo Anaya Llamas y Jorge Zermeño Infante, Eduardo Olmos y el actual Román Alberto Cepeda, faltando solamente José Ángel Pérez y el que también fue alcalde, Miguel Ángel Riquelme Solís.

***

Y como resultado del proceso electoral se siguen dando licencias de cargos públicos. Ya los subagentes habían consignado que del alcalde morenista de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, no se sabe nada. Pero ya pidieron también licencia el gerente del Simas Torreón, Lauro Villarreal Navarro, dizque para apoyar en la campaña, lo mismo que la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Isis Cepeda Villarreal, el tercer regidor, Felipe González, aunado a la regidora del PAN, Mónica Montero y de Morena, Christian López, ellos regresarían después del cuatro de junio, o ya no, dependiendo. Y por cierto, hablando de efervescencia política, nadie sabe por qué, se le ha visto muy contento y activo ahora en la precampaña priista al subsecretario de Egresos, Xavier Herrera Arroyo. Dotado de suficiente bloqueador hasta en las uñas, anduvo en los cruceros colocando calcas de Manolo y hasta se dio tiempo para desayunar con los regidores. Las lenguas de triple filo dicen que la sonrisa es porque de su partido ya le asignaron a gastar suela como responsable de un sector, quizá quiera la secretaría general del partido que está acéfala, o tal vez su corazón esté latiendo por lograr una candidatura para ser "becado" en el Congreso. Es pregunta.

***

Del otro lado del Padre Nazas salieron chispas entre los desafortunados contribuyentes de Gómez Palacio y Lerdo que quisieron andar en regla y acudieron el pasado domingo y lunes a tramitar sus nuevas placas, pues resulta que el sistema mediante el cual se hacen los cobros y se revisan los datos de cada contribuyente estaba muy lento -no igual de lento que siempre- de verdad mucho más lento por lo que varios abandonaron las filas al ver su vida transcurrir gracias a los ordenadores "Lentium 2023". Llama la atención la de tropiezos que ha tenido el nuevo gobierno duranguense en La Laguna para atender a los ciudadanos con eficiencia y eso que tuvieron desde septiembre del año pasado para prepararse. Cuentan nuestros subagentes infiltrados en la capital de los Alacranes que en realidad no fue una falla la que se presentó -y sigue presentándose- sino una falta de pago por almacenamiento de datos usada por la Entidad de la que los eruditos encargados de las finanzas tuvieron la puntada de prescindir justo en enero cuando se tiene la mayor recaudación de ingresos. Total que mientras se pasan los datos de cada contribuyente "a la antigüita" la gente que se espere porque de este lado tampoco se les ocurrió poner un Centro Multipago a diferencia de la capital… Hay cosas que nunca cambian.

***

Y por cierto directos de la capital duranguense los diputados de la fracción del PRI en el Congreso local estuvieron de visita en Lerdo en un evento organizado por la diputada y dueña de los afectos del alcalde lerdense, Susy Torrecillas, donde los legisladores estuvieron muy tertulianos y amenos respecto al trabajo que realizan en cuanto a iniciativas, propuestas pendientes y otros temas de agenda pública de este grupo parlamentario cuyos integrantes respondieron todas y cada una de las preguntas que hizo la engorrosa prensa en la prolongada reunión. Mas tarde tuvieron otra una reunión de trabajo con don Homero Martínez. Por supuesto el interés de los legisladores del Tricolor además de atender la invitación de la diputada fue, y así lo dijeron algunos, ir calentando motores como partido de cara a la elección para la Gubernatura en Coahuila y también aprovecharon para hablar de las cortinas de humo entorno a los hechos suscitados en el Metro de cara a la elección en el Estado de México. Ya veremos y diremos si el mismo entusiasmo del grupo parlamentario lo trae el primer priista del Estado, el gobernador Esteban Villegas, quien es considerado en la "capirucha del smog" como aliado de la 4T. ¿Devolverá favores recibidos de los de Coahuila en 2022?