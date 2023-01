Dice el filósofo Tomás de Aquino que el soberbio tiene un amor desordenado hacia su propio bien por encima de otros bienes superiores o de una comunidad. Y como el soberbio no se conoce como quién es, sino que tiene un conocimiento de sí como de aquel que quiere ser, desea para él lo que no le es adecuado. Nuestros subagentes que vienen del confesionario y libres de toda culpa y pecado, nos reportan que denostado por Movimiento Ciudadano, partido donde militó de 2011 a 2018, rechazado por el PVEM en Coahuila que nomás no le vio la ganancia y de plano abandonado por Morena, partido en el que perdió las encuestas internas, pese a que explotó al máximo la imagen presidencial y colocó más de 100 espectaculares. Obviamente se peleó con su dirigencia nacional que lo consideró desleal a AMLO, Ricardo Mejía Berdeja se registrará como precandidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo en Coahuila.

El PT, apenas ha conservado a duras penas el tres por ciento para no perder el registro, carece de estructura y sobrevive como satélite de Morena. Sus obsesiones de poder y los "compromisos" que contrajo cuando anduvo de gira anticipada prometiendo cargos públicos, diputaciones, terrenos y demás, lo llevaron a darle la espalda a AMLO, episodio que terminó el jueves cuando éste, reiteró en "La Mañanera" que respaldaba las encuestas y que "Morena no tenía dos candidatos" en Coahuila. Sin el "cacaraqueado" apoyo federal que presumía, veremos y diremos si sus apoyadores financieros continúan, porque fuera del aparato federal, todo es vivir en el error.

***

Lo único bueno que dejaron las pataletas, berrinches y resentimientos del exbebesaurio, es que logró un fuerte quebranto en la 4T de Coahuila y en suma, dividir a la oposición estatal para la próxima elección del cuatro de junio, en cuatro. Y es que finalmente y al vencerse el plazo para el registro ante el Instituto Electoral de Coahuila, IEC que tiene como Consejero Presidente a Rodrigo Paredes Lozano, quedaron registradas dos coaliciones que habrán de participar en el proceso electoral. La del PRI-PAN-PRD, con Manolo Jiménez a la cabeza y de los "izquierdos", Unidad Democrática de Coahuila (UDC)-Partido Verde Ecologista de México PVEM, que abanderará el exdiputado federal Lenin Pérez Rivera, el Partido del Trabajo que le hizo "fuchi" a Morena y fue el que cobijó y le limpió las lágrimas al 'exburbujo' en aras de no perder el registro en Coahuila donde de plano no pinta y finalmente en solitario Movimiento Ciudadano. Así las cosas de complicadas para el partido Morena con Armando Guadiana Tijerina que tiene apoyando al 'peje' desde el 2012 y que hoy sábado comienza precampaña, pues los partidos aliancistas no tienen más que darle un sonoro gracias al ahora petista. Nuestros maquiavélicos subagentes se preguntan, ¿será que por las venas de don Mejía aún circula sangre tricolor y le está haciendo el favor al Inquilino de Palacio Rosa?

***

Con morbo, más que con sano interés y por aquello del karma, nuestros subagentes se preguntan cuál será el destino de decenas de "Ricardistas", "Berdejos", "Bebesaurios", que le juraron amor eterno y al ser rechazado por Morena, abandonaron el barco y se fueron a cuadrar a Armando Guadiana Tijerina. Por ejemplo, el exalcalde de Torreón Jorge Luis Morán, mejor conocido como "el policía chino", que le ofreció sus espejitos de espionaje. O Shamir Fernández Hernández que no haya qué hacer para llamar su atención y organiza rifas, regala sillas de ruedas de las que le quedaron cuando era diputado por el PRI y dicen que tras el rotundo fracaso en su aventura con Morena, partido al que ahora pertenece, hasta vende comida los domingos.

***

Por otros menesteres, se dejó ver un gran acarreo, perdón, 'músculo político', en el registro de Manolo Jiménez, nuestros subagentes que además disfrutaban de un 'té matcha' se sintieron parte de esos eventos multitudinarios de los ochenta que organizaba 'el partidazo' y como no, en Coahuila todavía sigue siendo así, la unidad antes que todo. Y se mostró la cargada, perdón los que asistieron al registro de Manolo Jiménez Salinas como precandidato a la gubernatura de Coahuila la tarde del jueves allá en la capirucha del pan de pulque. Fue en la sede del PRI y con una considerable afluencia de priistas, simpatizantes, legisladores estatales, federales, y hasta los que andaban nadando en otras aguas, -ahora sí muy aplaudidores-, los nombres, todos los subagentes lo saben que el ahora precandidato se comprometió a trabajar por Coahuila, bajo el lema, "la causa que nos une" y a no echar las campanas al vuelo, ni confiarse, sino todo lo contrario, y pese a la alianza con el PAN y PRD. A su lado estuvieron el disciplinado diputado federal Jericó Abramo Masso que en redes sociales no dudó en darle su apoyo y se comprometió a no estar de brazos cruzados sino trabajando con él, los alcaldes de la Región Sureste y el de Torreón con su zapatos bien boleados, Román Alberto Cepeda, quien por cierto, de piel sensible en estos días y en otros también, muy acomedido aclaró, en razón del lugar que logró en la encuesta interna del PRI, que él nunca pidió participar en ésta pues si hubiera querido, habría recorrido todo el Estado para promoverse. ¡Ahora resulta!

***

Y como que se soltaron los demonios, por lo que nuestros subagentes ya se santiguaron... parece que hay tiro cantado entre Luis Fernando Salazar (que había estado muy bien portado) y el exbebesaurio Ricardo Mejía Berdeja. Y como no iba a ponerse fúrico el 'chico fitness' si Mejía fracturó a Morena en Coahuila. En sus redes sociales lo culpa de haberse vendido al 'moreirato' y 'Que le llegaron al precio'. Y hasta lo reta. Sin duda esta elección será de lodo y guerra sucia. Menos de propuestas.

***

Y andando por los lares municipales, nuestros subagentes que nadan en el Multideportivo Oriente con el agua a 22 grados porque nomás no sirven las calderas, registraron en un archivo digital el jueves 12 de enero de 2023, fecha en que el alcalde del calzado mejor lustrado, juró y perjuró que "la crisis por falta de agua, no regresaría a Torreón". Así que ante un año que los especialistas en eso del clima aseguran será de los más calurosos en la historia, el edil ya dijo que tiene proyectado perforar y equipar ocho nuevos pozos de agua que se sumarán a los otros ocho de reciente creación y de los cuales quedan solo dos por echarlos a andar. Junto con el mantenimiento que se le dará a una parte de los pozos que integran la red hidráulica, dijo que este año se invertirán alrededor de 120 millones de pesos. A ver si luego no le echan la culpa a la CFE y sus constantes "apagones" o a las inocentes palomas que se paran por las bombas, que no se cumpla esta promesa, porque el año pasado, así se la pasaron para justificar la falta de presión y que empezaran a regar las áreas verdes con agua tratada en pipas, las cuales no se ven por ningún lado y las placitas, alameda y el bosque, ya sufren estragos.

***

Del otro lado del Padre Nazas, nuestros subagentes disfrazados de 'boquilla reemplazable' nos reportan que la ciudad, 'Cuna de la Revolución Mexicana' no se quiso quedar atrás con la medición de los grados de alcohol que traen los conductores en la sangre, lo cual pueda causar un terrible accidente, daños y tragedias, claro, no vayan a pensar que sea por alguna cuestión recaudatoria, por lo que desde el pasado 12 de enero empezaron a darle con todo a este bonito ejercicio para limitar el libertinaje y la falta de conciencia de los ciudadanos al momento de tomar el volante. Y como esto parece competencia entre los tres ediles, nuestro subagente especial en temas 'diversos' nos precisa que Gómez Palacio tiene, de todos los municipios de La Laguna, los parámetros más difíciles de cumplir en cuanto al primer grado, pues se considera como aliento alcohólico el rango de 0.8 a 0.24 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (mg/L). El segundo grado es de 0.25 a 0.39 mg/L, mientras que el tercer grado es de 0.40 mg/L en adelante. A diferencia de Torreón, dicen, los sesudos que las multas para este año en el feudo de doña Lety son 50 por ciento más bajas para el segundo grado y 25 por ciento menores para el tercer grado. Así que usted calcúlele, es mejor venir de Lerdo a Torreón embriagado, como el corrido pero al revés.