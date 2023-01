El que el exalcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, haya salido mejor posicionado en la encuesta interna que realizó el RIP, ah no perdón, el PRI, para confirmar el posicionamiento de todos los que juraban y perjuraban que "la querían", no causó sorpresas ni sobresaltos. Pero, lo que ansiosamente deseaban saber los subagentes eran los nombres de los que aparecieron en esa encuesta y pues resulta que el segundo mejor posicionado fue el diputado federal, Jericó Abramo Masso, que finalmente optó por la prudencia y se sumó. En tercero, la senadora Verónica Martínez García y en el cuarto el alcalde mejor boleado, Román Alberto Cepeda González, quien desde luego ya sabía cómo venía la jugada, por lo cual desde los días previos a que se dieran a conocer los resultados, (el domingo pasado) ya no mostraba el mismo afán. Además, luego de que el lunes el "Delfín" del Gobernador, Manolo Jiménez, renunció a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para oficializar lo que ya todo mundo sabía, el edil torreonense se olvidó de sus "travesuras" y hasta le deseó "el mayor de los éxitos", no sin antes dejar en claro que él siempre ha puesto "los intereses colectivos por encima de los personales… y siempre será factor de suma". Veremos y diremos en el 2024.

En esta semana, quizá mañana jueves, se registre ante el IEC el convenio de la eventual Alianza del PRI con el PAN y PRD y antes del viernes las demás que pudieran darse, ya que al parecer hubo "imposiciones" de última hora. Supuestamente hoy miércoles las dirigencias nacionales de los partidos Morena, PT y Verde, decidirán si van en alianza en Coahuila o competirán por su cuenta en el proceso electoral para renovar la gubernatura. Esto último nuestros subagentes lo tomaron con reserva dado el pleito que se traen al interior de Morena a causa de uno que no se vio favorecido en las encuestas. Se espera que las dudas se disipen entre mañana jueves y viernes, ya que desde la "capirucha" del esmog, reportaron a los subagentes que está por darse la renuncia de Ricardo Mejía como subsecretario de Seguridad Pública, ya que -dicen- va por el PVEM, (por eso los corazoncitos verdes), partido que además siempre ha sido satélite del guinda. Los subagentes ya se preparan para dar cuenta de las "toneladas de lodo", o sea la guerra sucia, que se aproxima.

***

En la cancha de enfrente todo parece indicar que la alianza va viento en popa y como una imagen dice más que mil palabras basta dar un vistazo a los colores que se usaron en la conferencia donde Manolo Jiménez informó sobre su renuncia como secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila y es que subrayando su nombre había una clara línea de color verde, amarillo, rojo, azul. Por cierto, luego del primer cambio que se dio en el tablero estatal, con la salida del extitular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, el que llegó de relevo fue el economista, Javier Díaz González, quien deja la Administración Fiscal General, donde, dicen, se caracterizó por dar buenas cuentas y resolver infinidad de "entuertos financieros" para estirar el gasto y llevar lo mejor posible la relación con la Secretaría de Hacienda. Exdiputado federal y local, sobre sus espaldas caerá la responsabilidad de atender una de las más importantes secretarías, encargadas de la cargada, perdón, de los programas sociales. Por mucho, su perfil dinámico, era el mejor para estos menesteres, que otro conocido y grillo lagunero, comentan algunas lenguas de doble filo.

***

De plácemes están los subagentes ante la gran cantidad de ciudadanos que en todo lo que va del presente mes de enero, desde temprana hora e incluyendo los sábados, acuden religiosamente a pagar el Impuesto Predial 2023, pues sin duda se deberá ver reflejado en mejoras a la ciudad. Y es que con las "cuotas especiales" obligatorias que le agregan al impuesto, por ejemplo de 47 pesos para señalamientos viales, seguramente estos mejorarán considerablemente; o con los entre 380 y 500 pesos que se le pusieron como cuota al mantenimiento del Centro Histórico, éste será puesto ya en condiciones dignas. Los bomberos para los que se fijó una cuota también de 47 pesos, mejorará el equipamiento y ya no tendrán que batallar por sus uniformes. Y el DIF con la cuota especial que todos los contribuyentes que paguen el Impuesto Predial le aportarán, recibirá un gran "levantón" para más beneficio social. Para un municipio que no tiene deuda pública ni a corto ni a largo plazo, que recibe dinero fresco, seguramente realizará un buen plan de obra. Sin embargo, resulta extraño que a todos los proveedores los traigan con la lengua de fuera, y les den largas porque apenas se están "organizando". ¿A qué se referirán?

***

En la unidad de Protección Civil de Torreón a cargo de Jorge Luis Juárez Llanas desde el año pasado, no están trabajando los elementos. ¿La razón? pues resulta que en el 2022 se descubrió que se estaba haciendo mal uso de la gasolina asignada para esta área, motivo por el cual incluso se abrió un proceso administrativo cuyos resultados no se han dado a conocer aunque se habla de sospechosos con nivel directivo. Total, desde entonces y como si no hubiera otras formas de tener controles internos eficientes decidieron mejor limitar la actividad del personal que además es un área operativa encargada de atender emergencias. Por tal motivo, Protección Civil ya no realiza inspecciones a las guarderías, tampoco a restaurantes o empresas desde el año pasado y tampoco acuden a los incendios en casas. Los subagentes disfrazados de cámaras de videovigilancia dan cuenta de que el personal de base de Protección Civil ahora no hacen otra cosa que ver Netflix en la oficina. Anteayer se quemó el área de cocina de un restaurante del sector Centro de la ciudad al cual tampoco acudió Protección Civil que tiene al menos cuatro unidades varadas en las estaciones de Bomberos. Desde el fin de semana en Protección Civil tienen la instrucción de no salir a ningún lado, solo que sea algo muy pero muy grave, curioso caso porque a Juárez Llanas le pasó de noche justamente una explosión que hubo en una conocida planta metalúrgica de la región, al grado que pensaba que eran un bulo.

***

Y hablando de incongruencias, como el que un policía del Centro de Torreón y guardián del orden público no cuente con un arma con qué defenderse de los integrantes de las pandillas que provienen del poniente de la ciudad y caminan hasta el Mercado Juárez, resulta que tan expuestos están los elementos de Seguridad Pública que desde los disparos que se llevaron dos policías ciclistas ya no se han visto elementos en bicicleta recorriendo las calles del Centro. Ante la ausencia de chalecos de los dos heridos de bala y de los demás ciclistas, a quienes hasta les recogieron las bicis el día de la agresión -ya reconocido por nuestros subagentes infiltrados en las corporaciones- al parecer el único modo de protegerlos fue retirarlos de las calles ¿Y a los ciudadanos quién los protege? ¿Será que a los policías no les han entregado todavía sus chalecos pese a la millonaria inversión realizada? El que ya por fin apareció y se vio en un evento -aunque sea para la foto- fue nada menos que el director de Seguridad Pública, César Perales, durante la entrega de patrullas y luciendo sus mejores galas con uniforme adornado con vistosas insignias y más boleado que el mismísimo alcalde del calzado impoluto.

***

Del otro lado del Padre Nazas el agente 007 recibió algunas quejas de los habitantes de la Ciudad Jardín, quienes dicen estar muy inconformes por los aumentos que consideran excesivos en el Impuesto Predial, mismos que por cierto fueron propuestos por el gobierno de don Homero Martínez pero aprobados por el Congreso local quienes vieron con antelación la propuesta de incremento y no tuvieron objeción. Según han señalado los quejosos, estos aumentos han sido en varios casos de hasta del 300 por ciento, con base en los ajustes que cada año se aplican a los valores catastrales, lo que ha disparado los montos que los sacrificados contribuyentes deben pagar. Los quejosos insisten en que la administración actual no ha tomado en cuenta que las familias de Lerdo tampoco han estado exentas de la elevada inflación que se ha presentado en el país desde 2021. De lo anterior se quejan porque aseguran que dichos incrementos no se reflejan claramente en la ciudad donde el pavimento está muy deteriorado, el alumbrado público más fundido que serie navideña reciclada y un claro descuido en varios sectores de Lerdo.