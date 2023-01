Ya para despejar de una vez por todas las dudas de los consejeros estatales del partido Morena en Coahuila y a los mermados grupos de seguidores que aún le quedan al que todavía cobra como secretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Berdeja, el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, salió la tarde de este jueves a precisar que el "único" precandidato al gobierno de Coahuila es el senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, -por si algunos andaban con la zozobra- con lo que quedó claro quién sí y quién no va. En el video donde además dijo que acompañará al empresario del carbón en un recorrido por el estado, en la fase de la campaña, aparece muy sonriente al lado del ungido del sombrerón, el cual designó al más que chido, Luis Fernando Salazar Fernández, como coordinador general en la pre y en la campaña. Pero, los subagentes infiltrados en el partido guinda, nos reportaron que hoy sábado a la una de la tarde en Monclova, Mejía Berdeja está convocando a una reunión. Veremos y diremos quiénes van y cuántos van. Las apuestas que empiezan a correr indican que podría anunciarles su incursión en un nuevo partido ¿Ya no está del lado correcto de la historia?

Y como el miedo no anda en burro, el buen amigo y casi hermano del exbebesaurio, exjefe de Seguridad del Estado y exalcalde interino de Torreón, giró una orden inmediata a su oscura estructura para alinearse con el 'preciso', así como el becario federal Shamir Fernández que desde antes se puso firme con Guadiana, ahí nomás con una fotito. El que traiciona una vez, traiciona dos veces, no hay duda. ¿Cuánto prestigio le dará a Morena estas dos figuras políticas? Hagan sus apuestas.

***

Nuestros infiltrados subagentes que anduvieron haciéndose rosca el Día de Reyes en la Ciudad de México nos reportan que el equipo de la corcholata Claudia Sheinbaum está preocupado por la estrategia a seguir, ya que tienen claro que la elección se ganará en los estados y esto tiene a la fémina 'aspirina' cinco escalones abajo en las decisiones políticas pese a encabezar las preferencias en las encuestas; cuentan los subagentes que andaban por ahí dándole a la piñata y comiendo rosca que no es lo mismo dejar una secretaría para iniciar una campaña cuando solo se le rinde cuentas al 'preciso', como es el caso de Ebrard y Adán Augusto, que dejar un gobierno cuando se tiene que rendir cuantas a toda una ciudadanía. Esta decisión será crucial en las aspiraciones más que el debate mediático de los cárteles recientemente generado, vaya usted a saber cuáles.

***

Nuestros subagentes disfrazados de "cocadas" y de "gorditas de horno", de esas que venden en el Mercado Juárez, se preguntan, ¿qué pasó con el director de Seguridad Pública Municipal, César Antonio Perales Esparza? que nada más no figura en ninguno de los hechos que mucho competen a la corporación. Tras la agresión sufrida de los elementos, las fotografías y videos que circularon en las inestables redes sociales dieron cuenta que los polis no portaban chalecos, tampoco armas y dicen las lenguas de doble filo que debido a que aún no se realiza el procedimiento de alta, porque son de los egresados recientemente de la academia a los que solo les dan bicicletas, no cuentan con el servicio médico del ISSSTE, por lo que fueron llevados a una clínica privada situada en la avenida Allende. Lo ocurrido trae a colación lo que los avispados subagentes ya habían adelantado, respecto a la compra que hizo el municipio a finales del año pasado en plenas vacaciones decembrinas, de 400 chalecos que forman parte del llamado "equipo táctico" y en lo que invirtió más de 35 millones de pesos. Además, otros preocupados subagentes infiltrados en la corporación que temen por su vida dicen que son chalecos nivel 3, con sus respectivas dos placas de cerámica nivel 4 no certificados ya que son "multitallas". Lo que se sabe es que además no se los han entregado a todos los polis y que fue un evento más que nada para la foto. A propósito del tema, llamó más la atención la temeraria declaración del director operativo de Seguridad Pública Municipal, Héctor Alba Ávalos, en el sentido de que todos traen chaleco pero los portan escondidos bajo la ropa. Lo que no explicó es por qué unos los traen escondidos y otros no. Ya los infiltrados que andan por ahí comiendo una manzana chapeteada le darán un informe más preciso al respecto. ¡Espérelo!

***

Por cierto, hablando sobre el tema de la seguridad que a nivel estatal se ha "cantado" como una prioridad que deberían tener todos los municipios, los subagentes que les gusta escudriñar eso de las finanzas, pretenden estar muy pendientes del desglose que funcionarios municipales de Torreón harán respecto al primer informe del alcalde, cuando comparezcan ante los "tersos" becados municipales que parecen vivir en un mundo paralelo pues nunca cuestionan ningún tema municipal y voltean la cara cuando los ciudadanos hacen señalamientos. Qué explicación darán respecto a que dentro del Presupuesto de Egresos de este año, la DSPM ocupa el tercer sitio, con 416 millones 718 mil pesos, de los cuales, 257 millones 276 mil van al pago de la nómina y únicamente serán para inversión 159 millones 442 mil pesos. ¿Para qué le asignarían a la Secretaría del Ayuntamiento 104 millones 22 mil pesos de presupuesto?

***

Ya entró en vigor ayer en Torreón la famosa "ley del sorbo", lo que implica que lo que algunas mediciones de alcohol en aire espirado (espirado no expirado porque ni eso saben distinguir algunos) de lo que antes era considerado como "aliento alcohólico" ahora formarán parte de lo que el Cabildo considera como "estado de ebriedad incompleto", y sin cumplir con los parámetros básicos para ser considerado como "ebriedad", de acuerdo a la Secretaría de Salud por mucho que insistan algunos acomedidos en verlo así, y con ello podrán atestarle al ciudadano una multa por segundo grado que es bastante más elevada. Los subagentes recomiendan a los devotos del Dios Baco, pero también a los que toman rompope, licor de café o algún digestivo en sus comidas, que mejor se abstengan de hacerlo o de preferencia los acompañen con comidas y dejen pasar un tiempo, no vaya a ser que los tránsitos siempre preocupados por la seguridad de los conductores apliquen rigurosamente el Reglamento de Movilidad Urbana de Torreón. Por lo pronto, los que se darán vuelo multando, serán los muchachos de Vialidad a quienes seguramente se les ocurrirán otras formas de "ayudar" a los conductores.

***

Si no sucede otra cosa, para este lunes, los "grillos" subagentes informarán que una vez terminada la encuesta interna de conocimiento que mandó elaborar el "RIP" para tantearle el agua a los frijoles y ver cómo andan en el ánimo de los militantes, quienes han alzado la mano o han hecho "travesuras" para demostrar que quieren competir, serán dados a conocer los resultados. A diferencia de los de enfrente, dizque quieren dar mensajes de unidad y músculo. Además, ya se cruzan las apuestas de quiénes aspiran a quedarse en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, una vez que el titular, Manolo Jiménez Salinas, reciba el visto bueno del Inquilino del Palacio Rosa para retirarse a lo que sigue. De seguro, el que lo supla tendrá que realizar un mayor esfuerzo en la dependencia, que será clave no solamente por ser este un año electoral, sino el cierre de la administración estatal que busca y necesita dar buenas cuentas.

***

Del otro lado del Padre Nazas llamó la atención de varios priistas de batalla el nombramiento del boxeador profesional y campeón de peso supermosca, el también regidor del Cabildo gomezpalatino, Cristian Mijares como presidente del PRI local en esta ciudad. Lo anterior porque poco o nada sabe de estructura partidista, acarreos, liderazgos en las colonias y la acostumbrada maquinaria del PRI para hacer votos. Los subagentes disfrazados de priistas inconformes por la imposición no le auguran las mismas glorias que tuvo Cristian en el cuadrilátero que en territorio y pese a que la suya fue planilla de unidad, triste fue ver el video donde en plena presentación se le preguntó cuántos militantes tiene su partido y no pudo mas que pasarle el micrófono al presidente estatal del PRI, Arturo Yáñez, que hizo todo lo que en sus manos estuvo para que no se vieran tan mal. Previamente los aspirantes a las dirigencias del tricolor habían recibido capacitaciones allá en la capital de los alacranes, algo que sin duda les hará mucha falta.