Nuestros subagentes que empezaron este 2023 con nuevos ímpetus y enrolados en el proceso electoral que empezó oficialmente el pasado primero de enero, nos comentan que muy parecido a las carreras de caballos, el Instituto Electoral de Coahuila dio el banderazo de arranque. Con tres aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura de Coahuila registrados en el plazo legal que se cerró el 30 de diciembre y que tendrán que reunir 34 mil 572 firmas de ciudadanos que los respalden, el PRI también comenzó su competencia interna, con el lanzamiento de la convocatoria el lunes dos de enero por parte del CEN, que será consulta directa a miembros activos, en tanto que el PAN y PRD harán lo propio este fin de semana, donde delinearán las reglas del juego y el convenio de coalición, para formar el "bloque invencible", con el que quieren hacerle frente a Morena que está más dividido que un rompecabezas, gracias al todavía subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía Berdeja. Por cierto, según su coordinadora y promotora alterna, en sus redes sociales ya juró y perjuró que "con o sin Morena, vamos juntos, les vamos a demostrar que el pueblo decide", así que, seguirá el encono y pataleo. Corren las apuestas del partido hacia donde se hará Mejía, porque también el "guinda", está por sacar su convocatoria y en el método estará la clave, "el diablo está en los detalles".

Siguiendo en los terrenos de la "grilla" y todo lo que ella depara, los enterados subagentes reportan que para los próximos días se esperan las "licencias" de funcionarios estatales y hasta de diputados locales del partido oficial que sueñan con la reelección. En el gabinete estatal, se dan por hecho ya, varios " movimientos" de piezas por la salida de algunos, como el del secretario de Desarrollo Social, y "aspirino" a la Gubernatura, Manolo Jiménez, que se espera allá por el lunes. En cuanto a los becados priistas del Congreso, que dejarán la sagrada nómina, aunque a más de uno se le cuecen las habas por repetir, prefieren disciplinarse y esperar algún posible acomodo posteriormente. De acuerdo con la Ley Electoral de Coahuila, el viernes 13 de enero es la fecha límite para pedir licencia o renunciar a sus trabajos los interesados en participar en la contienda, ya que el sábado 14 inician las precampañas, para terminar el 11 de febrero y el 12 sería la jornada electiva interna, por lo que ese día, habrá abanderado.

***

De acuerdo al Presupuesto de Egresos 2023 del Municipio de Torreón, Servicios Públicos será la dependencia municipal con mayor presupuesto, ya que se le asignaron 879 millones 682 mil pesos. Nuestros subagentes cruzan los dedos haciendo "changuitos" para que esta área que concentra al grupo de limpieza denominado "La Ola", Parques y Jardines, Alumbrado, Mantenimiento Urbano, Panteones y Rastro, sea mejor manejada, con un esquema de operación realmente planificado a ver si se logra ver el resultado de la fuerte inversión en una buena imagen urbana, pues 2022 cerró con resultados subóptimos. La ciudad, cuentan los decepcionados subagentes, luce opaca y no se diga del Centro Histórico con tanto armatoste inservible de lo que fueron los parquímetros, se desconoce por qué no los quitan. Los subagentes van a estar muy pendientes de la forma como se van a aplicar y dónde, estos recursos públicos, no vaya a ser que se diluyan otra vez en "pintura".

***

Sin deuda pública, buenos ingresos propios derivados principalmente del cobro del Impuesto Predial, en el recuento de lo que fue el desempeño de la actual administración municipal a cargo del alcalde con el calzado más reluciente Román Alberto Cepeda González en el año 2022, nuestros subgentes versados en indicadores financieros nos comentan de algunos "datos interesantes" de su primer año, como el hecho de que la obra pública se redujo en 15.85 por ciento, mientras que en pavimentación asfáltica hubo un aumento significativo pues de 276 millones 114 mil pesos, pasó a 500 millones. Otro rubro sobresaliente fue la inversión de 170 millones de pesos para el rescate de espacios públicos en 104 obras, cifras que contrastan con la realidad del entorno. Valdrá la pena saber, en qué se aplicarán las "cuotas especiales" que son obligatorias para los contribuyentes del Impuesto Predial 2023, correspondientes al DIF, Centro Histórico, Señalética, Bomberos y Protección Civil.

***

Dicen que para muestra un botón, pero cuando son tres diferentes hechos en la misma semana sin duda la muestra deja de ser un "hecho aislado" para convertirse en una constante y una vez más nos referimos a la Policía Municipal de Torreón, cuyos agentes esta misma semana no solo dieron muestra del mal manejo de sus unidades, abuso de poder, falta de criterio en situaciones de crisis, violencia innecesaria sino hasta de influyentismo pues siendo presuntos cinco policías responsables de diferentes hechos no pisaron la cárcel a diferencia de los ciudadanos, ni mucho menos se presentaron ante el Ministerio Público. Nos referimos a los dos policías que violentaron en Villas Universidad por ingresar por la fuerza rompiendo todo (y por un "crico" que no traía droga más que para consumo personal, algo que ya sabían antes del mal espectáculo) en un domicilio sin la orden de un juez derivando además en una golpiza para los familiares y con la participación de 15 unidades y hasta detonaciones de arma de fuego hubo de los guardianes del orden mientras que los otros tres policías estuvieron involucrados en otros dos hechos de tránsito siendo uno de estos donde falleció una mujer arrollada por la patrulla (y el otro fue un choque contra un semáforo).

***

Y como si lo anterior no fuera suficiente resulta que en los Tribunales de Justicia Municipal urge un detector de mentiras pues recientemente la presidenta, Martha Rodríguez, aseguró que el policía que arrolló a la mujer había sido detenido en las celdas y quedado a disposición del MP, confirmado está que ni una ni otra. No sería la primera vez que doña Martha hace "excepciones" pues se le atribuye que hace un tiempo se "limpió" la escena y oficialmente "no pasó nada" el día que su parentela chocó y se metió al interior de una tienda ubicada en El Fresno causando graves destrozos. Por otra parte ya se dio aviso a locatel para ver si alguien sabe el paradero de César Perales Esparza, director de la Policía Municipal de Torreón, de quien ya hasta se cree que podría estar gozando de unas vacaciones en vista de que los policías hacen lo que quieren y al parecer se mandan solos, pues pese a los escandalosos sucesos el director ha hecho mutis y no se ha presentado. Así ni cómo estar en sintonía con el discurso que se puede leer en el espectacular colocado por la Presidencia en la Allende, ahí bajo el edificio más caro de la ciudad, en donde se habla muy bien del actuar de la corporación. Los ciudadanos dicen otra cosa.

****

Del otro lado del Padre Nazas en este arranque de año se les hizo bolas el engrudo a las autoridades estatales que no se dieron abasto para atender con mayor organización, más personal y tecnología funcional el trámite del replaqueo y refrendo que como sabe estimado lector es uno de los mejores inventos de los gobiernos para obtener de cuando en cuando recursos de los ciudadanos. En vista de que están en época de vacas flacas en Durango luego de que algunos y algunas se llevaron de las arcas estatales no solo el gusto de haber servido al pueblo, sino que hasta se repitieron así mismos y hasta el cansancio -comentan los protervos subagentes- el mantra de la esposa de Javier Duarte: "Merezco abundancia" pues iniciaron con el cambio de placas en la entidad. Lo curioso es que según los propios informes oficiales del gobierno únicamente en el primer día del año en tres centros multipagos fueron atendidas unas mil 500 personas, algo que habla de lo mucho que se tardaron, pues las filas que documentaron los subagentes daban la vuelta casi a la manzana mientras que, por ejemplo, en la Presidencia de Gómez Palacio atendieron casi el doble de gente que fue a pagar el Predial el mismo día y sin esas filas. ¿Qué habrá fallado?