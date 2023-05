'Ventas no fueron las esperadas': Canaco

El repunte en ventas en los comercios del municipio de San Pedro no fue el esperado, pues estiman que fue de alrededor del 50 por ciento, afirmó Abelardo Fernández Cavazos, integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Dijo que los que registraron un poco más de venta fueron las personas que se dedican a la venta de flores, pues este año fueron muy pocos los comerciantes foráneos los que se instalaron y dieron más oportunidad a las florerías establecidas de colocar su mercancía.

El entrevistado consideró que las bajas ventas obedecen a que la celebración del Día de las Madres "cayó" a mitad de semana, por lo tanto, fueron pocas las familias sampetrinas que viven en otras ciudades que visitaron el municipio, además de que todavía no hay circulante por las actividades del campo, pues se tiene un retraso en la producción y también a todas las actividades artísticas y deportivas que se organizaron en Torreón, que algunos prefirieron acudir al vecino municipio.

"No se tuvo la venta esperada en las carnicerías y tiendas de regalos que son sus días con más actividad, pero no se vio igual que otros años. Las florerías yo creo que estuvieron al 80 por ciento de lo que estuvieron el año pasado, regularmente en las calles de los alrededores de ponían unos 15 vendedores y ahora se pusieron cuatro o cinco y la verdad no se les vio mucha gente, aunque no había tantos vendedores foráneos".

Insistió que la celebración cayó en el "ombligo de la semana" y una gran cantidad de sampetrinos trabajan en otras ciudades de la región, más los que viven en Saltillo, Ramos Arizpe, Acuña o Piedras Negras que no pudieron visitar a sus madres o acudir al panteón, pues dijo que incluso en el cementerio se observó poco "movimiento".

"Así lo esperábamos, por eso muchos compañeros no surtieron sus negocios para que no se les quedara mucha mercancía, sabíamos que no hay mucho dinero. Antes veíamos que en la colonia las reuniones de las familias, en las banquetas con sus asadorcitos en la calle o con la chatarra (discada) y ahora estuvo muy serio todo, ni parecía Dia de las Madres. Yo creo que en general las ventas fueron del 50 por ciento, en los comercios de comida y tiendas de regalos".