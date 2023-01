Venta Tips

Amigos vendedores (as), gerentes de ventas, directores comerciales, empresarios (as), deseo para ustedes un feliz y venturoso año nuevo, lleno de salud y Prosperidad.

La prosperidad se acerca pronto y bien a las personas que la buscan y la llaman, casi siempre la encuentran porque se preparan para ello.

Hoy les quiero presentar dos elementos imprescindibles para facilitar el logro de lo que nos proponemos, me quiero referir a la motivación y a la actitud. Estos elementos hacen que cambie la perspectiva con la que vemos las cosas, nos permiten ver los retos y dificultades como oportunidades, que, aunque difíciles, no imposibles de resolver y superar.

Bien, la motivación es un factor determinante para el éxito de casi cualquier actividad, en ventas es imprescindible.

El vendedor requiere de una dosis de motivación mayor que otras profesiones. La razón es simple: está expuesto a múltiples impactos emocionales todo el día y todos los días, tiene presiones en su casa, con sus jefes, en el mercado y también se siente presionado por su cliente que pide cosas que no puede ofrecer ni otorgar.

La motivación es un motor que mueve a la acción, pregúntate si tus factores de motivación están activos, si estas desmotivado tu trabajo se hará más difícil y se verá reflejado en tus resultados. Tus clientes, jefes y compañeros observaran tu baja motivación que se traduce en actitudes negativas y derrotistas que solo sirven para cerrar puertas y cancelar oportunidades.Una persona motivada, abre puertas, genera oportunidades, construye relaciones, fortalece alianzas.

"Si estas en ventas y no eres feliz, entonces no eres vendedor"Seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo me puedo motivar? Primero debes ser consciente que fuiste traído a este mundo por amor y para ser feliz; no viniste a fracasar, fuiste creado para triunfar. Si alguna vez tuviste un fracaso considéralo un evento o circunstancia; no lo conviertas en una constante en tu vida.

El fracaso no tiene nombre ni apellido, es solo un suceso si lo enfrentas con coraje y determinación saldrás victorioso, no volverás a fracasar si te preparas y aprendes a aprender de tus errores "Todo lo que haces en la vida es un éxito, a veces ganas y a veces….aprendes".

¡Motívate! en ventas tienes que estar siempre motivado, no esperes a que venga alguien a motivarte; eres tu quien debe descubrir y activar tus factores de motivación. "El que espera que llegue alguien a motivarlo, es como el que se sube a un barco de vela, se sienta y espera paciente a que llegue el viento y lo mueva" quizá el viento nunca llegue o si llega a lo mejor sopla en otra dirección.

¿Qué te motiva? ¿tus hijos? ¿tu esposa? ¿tus padres? ¿tu novio (a)? siempre piensa, que quieres para ellos; felicidad, tranquilidad, bienestar, armonía, crecimiento, etc.

Cuando hayas identificado tus factores de motivación conviértelos en tu brújula y camina en esa dirección.

La motivación mueve a la acción, cuando estas motivado trabajas más y mejor y logras mejores resultados en menor tiempo, además contagias entusiasmo a las personas con quienes interactúas cotidianamente.Entonces ¿Cuál es el mejor momento para incrementar las ventas?, Cuando estas vendiendo más, ¡no te detengas!

La actitud, En ventas tener una buena actitud refuerza e impulsa todo lo que hacemos, pero debo advertir que no basta con tener una actitud positiva, es indispensable una acción constructiva "tener una brújula, no dispensa de remar" tener una buena actitud genera muchos beneficios, te voy a compartir algunos que escribí hace tiempo:

Abre tu mente, facilita los contactos, te hace resiliente, acelera los cambios, hace que te adaptes, te hace tolerante, te enfoca, facilita el aprendizaje, impulsa los cambios, te enfrenta a los retos con mayor determinación, te acerca a tus metas, te hace asertivo, genera confianza, produce sinergia, contagia entusiasmo, ve los problemas como oportunidades, te enfoca en la solución, busca la causa no al culpable, se enfoca en el si en lugar del no, produce optimismo, controla el miedo, ganas amigos y como dijo mi nieto, abuelo… y comes mejor, ¡disfruta la vida y vívela con una buena actitud!Tener una buena actitud hará que derrotes fácilmente a ese poderoso gran enemigo "invisible" que llevamos dentro, "nosotros mismos", no le tememos porque nunca lo vemos.

Cuando no se tiene una buena actitud es fácil que afloren fallas, defectos y errores en la actividad de ventas; generando con ello malestar e insatisfacción y a veces hasta reclamos y quejas por parte de los clientes.Todos los seres humanos tenemos una gran cantidad de virtudes, pero también algunos defectillos, los más frecuentes y arraigados en algunos vendedores son: La procrastinación, que no es otra cosa que la mala costumbre de posponer las cosas sin justificación alguna, son "los hombres del futuro", todo lo dejan para mañana.

La mentira y la pereza mental están muy arraigadas en algunos vendedores y ha hecho que por muchos años se apoyen solo en el colmillo que les produce la experiencia, pero que les impide crecer.

Hay una des virtud que se llama Flohera, ahora ya se escribe con "H" como huevo, hace mucho daño pues limita el esfuerzo y reduce el resultado, las consecuencias no tardan en llegar "anda tan despacio la pereza, que casi siempre la alcanza la pobreza".

Para finalizar solo quiero decir que si solamente haces lo indispensable ganaras solo lo indispensable. Dicho de otra manera, si tú te detienes, tus ingresos también se detienen. La razón es simple, la producción aumentada en ventas proviene de la actividad aumentada.

El trabajo de ventas no es difícil, lo difícil es obligarnos a nosotros mismos a hacer el trabajo, por lo tanto, puedo afirmar que ventas es el trabajo fácil mas mal pagado del mundo, o el trabajo difícil mejor pagado del mundo, cuestión de enfoques. Tú decides.

Les deseo mucho éxito, la motivación y la actitud son los ingredientes.Les recuerdo el 8 de febrero es el día del Vendedor profesional, ya pronto les diré porque y como celebrarlo (corran la voz).

Soy Gerardo Reyes el Quarterback de las ventas, mi correo electrónico es [email protected]Agradeceré sus comentarios