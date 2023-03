Venta Tips

Hoy me voy a dirigir a los emprendedores, porque así lo prometí, y porque observo mucha inquietud en este grupo de personas, con grandes sueños por cumplir, metas que alcanzar y retos que superar.

He visto más hombres emprendiendo que mujeres y he observado mayor índice de éxito en los emprendimientos de mujeres, en la mayoría de los casos, el éxito les llega más tarde que a los hombres, pero sus emprendimientos son más estables y mejor estructurados, quizás porque son más perseverantes, son más precavidas y analíticas, toman riesgos con cautela.

Los hombres piensan en negocios más grandes y tardan más en el proceso, son un poco más audaces, miden menos los riesgos y se endeudan más fácilmente, tienen menos disciplina que las mujeres.

La mayoría de las mujeres emprenden para resolver un problema económico en el hogar, los hombres emprenden porque quieren libertad, no les gusta depender de alguien y quieren ser independientes.

Referente a los rangos de edad puedo decir que los jóvenes son más emprendedores que los adultos con responsabilidades, les resulta más fácil asociarse con alguien, si no resulta lo intentan de nuevo con nuevos socios, sus emprendimientos son ideas sencillas dirigidas a un mercado de gente joven, los jóvenes pueden ser socios en más de un negocio y con socios diferentes.

Los adultos son más desconfiados y se les dificulta asociarse y si el negocio fracasa lo más seguro es que no lo intentaran de nuevo, sobre todo si hubo pérdidas patrimoniales y le da miedo ser señalado como un fracasado.

A veces el éxito no se logra por que el emprendedor no ha desarrollado el perfil requerido para operar el tipo de negocio que desea tener. Puedo citar entre las cualidades o competencias blandas más necesarias para lograr un éxito relativo y rápido y digo relativo por que la prueba de rigor no es que arranque, sino que permanezca y crezca.

Estas cualidades, características o competencias podrían ser:

Visionario, trata de ver y ve lo que otros no ven, oportunidades de mercado.Orientado a resultados, capaz de fijar objetivos y un fuerte impulso para cumplirlos y superarlos.

Determinado o decidido, un poco terco, sabe que Roma no se hizo en un día.Creativo, hace que una idea evolucione, logra cosas maravillosas a partir de una idea básica.

Liderazgo, es el capitán de su propio barco sabe guiar y convencer, comparte los logros, sabe que necesita de su gente y se los dice, mantiene un dialogo franco y abierto con su equipo, la gente trabaja con él, porque cree en él, no por el monto de lo que les paga, la gente sabe que a su lado siempre le ira bien y mejor.

Oportuno, desarrolla el sentido de oportunidad sabe cómo y en qué momento actuar.

Es organizado, principalmente en las finanzas, le debe quedar claro que solo una pequeña parte de lo que entra en caja le pertenece.

Pero sobre todo debe ser un gran vendedor, es el responsable de generar ingresos como producto de las ventas, es responsable de la exactitud de los costos y de los precios de venta y por consecuencia de los márgenes de ganancia, si sabe vender su negocio crecerá más rápido, si no sabe vender dependerá mucho de la parte compradora, se verá forzado a otorgar demasiadas concesiones para que le compren.

¿Por qué la gente emprende?

Porque lo despidieron en su trabajo.

Porque desde niño vio en su familia como se lleva un negocio.

Porque no le gusta trabajar para nadie.

Porque no encontraba un empleo a su medida.

Porque tiene una idea que a nadie se le ha ocurrido.

Porque piensa que es el camino para hacerse rico.

Porque le gusta ser libre y hacer lo que le gusta.

Porque no le gusta recibir órdenes o que lo manden, pero si no aprende a obedecer tampoco aprenderá a mandar.

¿Por qué la gente no emprende?

Miedo a fracasar.

No contar con apoyo en su entorno familiar.

Porque no sabe cómo llevar un negocio.

Porque no tiene capital suficiente, está esperando a juntar un millón de pesos para iniciar, mi recomendación es que si tienes mil pesos, inicies y pongas un negocio de mil pesos, tendrá que ser a tiempo compartido, nadie vive con un negocio de mil pesos, pero es una forma de empezar, es un primer paso, un paso adelante no te llevara a tu destino, pero si te sacara del lugar en donde estabas, no basta con saber a dónde quieres ir, hay que caminar en esa dirección.

Desconocimiento de la tramitología, para cumplir con todos los requisitos gubernamentales.

Miedo a no lograr rápidamente un nivel adecuado de ventas.

¿De dónde obtienen recursos los emprendedores?

De sus ahorros personales

De préstamos de amigos y familiares

De formar una sociedad

De préstamos bancarios, a veces no se tiene garantías

De las tarjetas de crédito (aguas) es financiamiento caro.

De fondos de apoyo para PYMES

Lo mejor es pensar en un plan de capitalización primero, puede ser otra

actividad diferente, la idea es generar ingresos para el proyecto.

¿Qué actividades debe realizar para aumentar la probabilidad de éxito del negocio?

Hacer un estudio de mercado. ¿hay potencial? ¿hay crecimiento? ¿hay competencia?

Tener una idea clara de costos- precios- márgenes.

Elaborar un plan de negocios.

Elaborar un plan de ventas para el primer año de operación.

Definir una estrategia, aunque sea básica de Marketing.

¿Qué otros miedos hay que vencer?

Miedo a perder la estabilidad económica.

Miedo a lo que pensaran de mi.

Miedo a perder dinero

Miedo a fracasar.

Miedo a arriesgar el patrimonio.

Miedo perder la reputación.

Miedo al Fisco.

Mi recomendación es, lánzate cuando te toquen la campana, cuando sientas y pienses que puedes volar solo, cuando ya hiciste un repaso de las oportunidades y consideraste las amenazas, cuando tengas información valida y suficiente, prepárate y fortalece tu espíritu de lucha.

Tu motivación hará que tengas una buena actitud y la actitud positiva sirve para abrir puertas y crear y fortalecer alianzas.

Desarrolla diferenciadores clave en tu producto o servicio, recuerda la competencia no está en lo que vendes, sino en cómo lo vendes.Y para ayudarte a decidir te voy a decir las ventajas y desventajas de ser empleado.

Ventajas: Estabilidad, adquieres derechos laborales, tienes un salario garantizado, prestaciones, vacaciones pagadas, seguro social, capacitación, oportunidad de crecimiento y desarrollo, ascensos.

Desventajas: tener un jefe, solo si es malo, no es lo mismo tener un buen jefe que un jefe bueno.

Tu bienestar depende del resultado de la empresa.Ingreso único.

Puedes ser despedido en cualquier momento.

Las ventajas de ser emprendedor- empresario son:

Autonomía, independencia, satisfacción, prestigio social, horario flexible, posibilidad de ganar más dinero.

Las desventajas podrían ser: A veces dedicas más tiempo de lo ordinario, hay riesgo económico, Incertidumbre al inicio, llegar a fracasar, quedar endeudado.Piénsale bien, si ya analizaste las reales posibilidades de éxito, lánzate con disciplina y determinación, el triunfo siempre es de los valientes que se atreven, identifica la oportunidad y concentra el esfuerzo, no te desenfoques, toma en cuenta que el trabajo tenaz y arduo siempre, siempre fructifica.

Les deseo mucho éxito en sus emprendimientos, México necesita empresas unicornios y empresas gacelas, todos juntos podemos resolver los retos que México deberá enfrentar en los próximos años.

Soy Gerardo Reyes el Quarterback de las ventas, mi correo electrónico es [email protected] Agradeceré sus comentarios.