Vengo a pelear por la titularidad: Alejandro Gómez

Luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en San Salvador, El Salvador, reportó en la Comarca Lagunera el defensor central Alejandro Gómez, incorporación santista procedente de los Rojinegros del Atlas para encarar la Liga MX y la Leagues Cup.

El zaguero sonorense, que es de perfil zurdo, buscará una oportunidad en el once titular del uruguayo Pablo Repetto, donde tendrá que competir por un puesto contra los centrales Matheus Dória, Félix Torres y Hugo Rodríguez, por lo que deberá mostrar en los entrenamientos la buena salida y juego aéreo que lo destacaron durante su paso con los Zorros tapatíos, y en la Selección con límite de edad que logró subir a lo más alto del podio en el país centroamericano.

ILUSIONADO

En sus primeras declaraciones ya enfundado en la casaca de los Albiverdes, aseguró sentirse "ilusionado por llegar a La Laguna. Quiero acumular minutos de juego y experiencia dentro del terreno de juego. Estoy muy contento por llegar a Santos Laguna. Es una oportunidad muy buena para mi carrera. Quiero tener mucha actividad con esta camiseta, vengo a buscar tener minutos y a pelear por la titularidad", aseguró Gómez, quien además, destacó la alegría por conseguir la medalla de oro con el "Tri".

"La verdad es que tuvimos un muy buen papel en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Me ayudó mucho para tener más confianza de cara al inicio de esta aventura en Santos Laguna", sentenció el defensor central que ya realizó su primer entrenamiento con los Guerreros, aunque se vislumbra difícil que pueda tener participación en el duelo ante su exequipo.

De igual manera, el zaguero con experiencia en el futbol europeo está consciente de las falencias que ha mostrado en la zaga defensiva el equipo lagunero, por lo que mencionó que buscará aportar seguridad en el terreno de juego: "Tratar de mejorar la zona defensiva, tomando en cuenta que hay jugadores muy buenos en esas posiciones. Lo poco o mucho que pueda aportar, lo demostraré en el campo", indicó el "Pue" en la sala de prensa "Miguel Ángel Ruelas Talamantes" del Territorio Santos Modelo.

CONCENTRACIÓN ANTE ATLAS

Gómez destacó que ante el "equipo hermano" Atlas, el escuadrón albiverde buscará los tres puntos, y que él en lo personal, buscará una pronta adaptación al sistema del timonel uruguayo, con el que no ha tenido tanto tiempo de charlar, pero que le ha mostrado un respaldo total: "Es un partido más, creo que el equipo viene bien, hay buen grupo y buscaremos ganar, he hablado poco con Repetto, porque apenas tengo dos días que llegué acá, pero me han arropado bien mis compañeros y el cuerpo técnico, mientras vayan pasando los días me iré adaptando y seguiremos trabajando para lo que viene", finalizó el defensor nacido en Sonora.