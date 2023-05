Vengo a ganar, es lo único importante: Didi Gregorius

idi Gregorius ya viste un nuevo uniforme a rayas, pero ahora son color Guinda. El torpedero neerlandés fue presentado ayer como nuevo refuerzo de los Algodoneros del Unión Laguna.

En conferencia de prensa, el exjugador de los Yanquis de Nueva York se mostró contento por llegar a la Liga Mexicana para vivir una nueva aventura en su carrera y reencontrarse con viejos conocidos en el Unión Laguna. La reunión informativa contó con la presencia de Francisco Méndez, gerente deportivo del equipo, así como Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo del club, quien declaró: "Estamos muy orgullosos, no solamente en Torreón, sino todo el beisbol mexicano está de fiesta con la llegada de un pelotero como tú. El tener a un jugador que llegó a Yanquis para sustituir a una leyenda como Derek Jeter, significa mucho para la Liga Mexicana de Beisbol. Estábamos platicando con él del compromiso que tenemos por armar un equipo que compita por el campeonato y Didi es la cereza en el pastel".

VIENE A GANAR.

Por su parte, el hombre que es recordado como quien sustituyó al legendario Derek Jeter en el campo corto de los Yanquis, describió: "Me llamaron recién para venir y aunque apenas llegué ayer, me siento listo para jugar dentro de un par de días. Me preguntaron si estaba en forma y yo no tengo duda que en un par de días voy a poder jugar. Estuve en el estadio y los muchachos tienen buena energía, los aficionados son buenos, eso me da ánimo también para jugar pronto", adelantó Gregorius, que ayer miércoles tomó ya su primera práctica con el equipo.

Cuestionado sobre sus aspiraciones al llegar al equipo lagunero, el cual le recomendaron sus paisanos Yurendell DeCaster y Roger Bernadina, el espigado pelotero afirmó: "Tenía algunas ofertas, pero desde que me llamaron de Laguna acepté, yo quiero jugar pelota y por eso quise venir para acá. Vengo a ganar, es lo único importante, llegar a la final, a eso es a lo que vengo, puedo jugar cualquier posición, porque vengo a ganar".

En cuanto a los peloteros con los que ha tenido contacto años atrás y que ahora los vuelve a encontrar en el equipo Guinda, Didi Gregorius señaló: "Conozco a Henry Rodríguez, jugué con él en ligas menores desde 2010 en Cincinnati, jugué contra Villar y contra Solarte, así que ya conozco a algunos de mis nuevos compañeros y me hicieron sentir como en casa".

¿CUÁNDO JUGARÁ?

Gregorius recién jugó el Clásico Mundial de Beisbol como parte de la selección de Países Bajos y posteriormente se mantuvo en actividad, entrenando por su cuenta, por lo que surge la duda de los aficionados laguneros de cuándo podrán verlo en acción sobre el diamante, a lo que el gerente deportivo del equipo, Francisco Méndez Suárez, acotó: "Viene muy bien, viene listo, hoy (ayer) tiene su primera práctica, está a disposición del cuerpo técnico, mánager y ellos lo van a decidir, pero por lo que hemos hablado, él dice que viene muy bien físicamente", comentó, al tiempo que el pelotero sonreía.