Ve Adán Augusto a AMLO como su 'maestro'

Adán Augusto López aseguró ayer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es quien lo ha presumido a él, y no viceversa.

Al encabezar una asamblea informativa en Axochiapan, Morelos, el aspirante de Morena dijo que él sólo "se deja querer"

"Yo no soy presumido, el presumido es él porque él me presume", expresó.

"Cuando me nombró dijo en un video: 'he tomado la decisión de nombrar como Secretario de Gobernación al todavía Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández', y dijo: Adán Augusto es mi hermano, pues él es el que me presumió ¿no? Y yo pues me dejo querer".

En sus mítines por el país, López replica frases típicas de López Obrador y elogia el trabajo del Presidente, a quien considera su maestro.

"Les voy a platicar algo que me pasó ayer (el domingo) en Puebla, se me acerca alguien y me dice: 'oye Adán Augusto, es que tu la llevas de ganar', le digo: '¿de ganar qué cosa?', 'Si andas diciendo que es tu paisano', no, le digo, yo no lo ando diciendo, pero pues es mi paisano, los dos somos de Tabasco", contó.

El aspirante morenista reiteró -como lo hace en cada asamblea- que todo lo que ha aprendido en política se lo debe a López Obrador.