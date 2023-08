¿Vas a solicitar un crédito? Recuerda que no deben solicitarte pagos por adelantado

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó sobre las medidas de seguridad que los jóvenes deben considerar al manejar productos y servicios financieros mediante canales digitales.

Según las estadísticas del Inegi y el Censo de Población y Vivienda, en el año 2020, el número de personas entre 12 y 29 años alcanzó los 37.8 millones, representando un 30% del total de habitantes en el país. Además, se reveló que el 91% de los hogares habitados por jóvenes (unos 19.5 millones) disponían de teléfono celular, mientras que el 55.3% (11.8 millones) tenía acceso a internet y el 40.3% (8.6 millones) poseía una computadora, laptop o tableta.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada conjuntamente por el Inegi y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, señala un incremento en la adopción de canales digitales para acceder a cuentas bancarias. Más del 50% de las personas con cuentas de captación recurren a sus teléfonos celulares para consultar saldos y llevar a cabo transacciones, siendo la población más joven (de 18 a 29 años) la que abraza mayoritariamente esta modalidad. En concreto, alrededor del 70% de los jóvenes utiliza aplicaciones móviles para sus operaciones financieras básicas, en comparación con apenas un 20% de los adultos mayores de 60 años.

Por otro lado, los jóvenes también se destacan por su preferencia en la apertura de cuentas y la solicitud de créditos a través de aplicaciones proporcionadas por diversas instituciones financieras. Un 9% de este grupo poblacional abrió sus cuentas mediante aplicaciones móviles, mientras que un 7% utilizó este canal para su crédito más reciente.

Ante este panorama, es relevante que los jóvenes consideren los consejos de seguridad proporcionados por la Condusef al momento de abrir cuentas o solicitar créditos, con el propósito de prevenir el robo de identidad. Si vas abrir una cuenta digital, descarga la aplicación de la institución financiera directamente de la tienda oficial, de acuerdo con el sistema operativo de tu móvil; utiliza contraseñas seguras que al menos sea de 8 dígitos combinando caracteres alfanuméricos, uso de mayúsculas y símbolos.

No guardes las contraseñas en tu celular, puede que te lo roben y de esta manera puedan tener acceso a tus datos personales y cuentas bancarias, etc. No te conectes a una red pública al momento de apertura de la cuenta, debido a que cuentan con poca seguridad y tus datos pueden ser vulnerados. Por lo general, este tipo de cuentas te solicitan una “selfie”, un comprobante de domicilio y una identificación oficial, lo mejor de todo es que solo tienes que tomarle foto y enviarla por la misma aplicación sin tener que acudir a una sucursal.

Si vas a solicitar una tarjeta de débito, verifica que sea enviada a tu domicilio actual o te recomendamos que acudas por ella directamente en la sucursal. Haz caso omiso a ofertas de créditos que te lleguen por correo electrónico, muy posiblemente sean una estafa. Ten cuidado con los permisos que le otorgas a las aplicaciones móviles, sospecha de aquellas que te soliciten acceder a tus contactos, fotos, documentos, etc.

No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito. No deben solicitarte pagos por adelantado por gestiones administrativas o de otra índole. Revisa las opiniones de los usuarios en foros, en redes sociales o en la misma tienda donde estás descargando la aplicación, para conocer más de la institución financiera. Es fraude cuando te ofrecen grandes cantidades de dinero por un crédito con pagos muy cómodos y tasas de interés muy bajas.