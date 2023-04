Varían reportes y quejas en Centro de Control Animal

En una semana se reciben alrededor de 15 quejas en el Centro de Control Animal en San Pedro; en su mayoría se solicita el retiro de perros de algún sector del municipio, mientras que las quejas por animales agresivos varía con número mínimos.

Baltazar Moreno, encargado del área, señaló que las quejas son constantes y actualmente se han respondido de forma rápida ya que se cuenta con los medios necesarios para movilizarse a las distintas colonias o ejidos y tomar acciones por el reporte.

Aunque Moreno aseguró que las quejas han disminuido a comparación del año pasado, el índice ha sido mínimo; a pesar de que se considera que esta situación se debe a las acciones que se han realizado en el municipio, aún así se necesita del apoyo de la población para trabajar en conjunto.

"El tema de la sobrepoblación de perros es un tema complejo, el trabajo no nada más es de nosotros y se debe llevar en conjunto con la comunidad, difícilmente vamos a solucionar esto con solo recoger a los animalitos, mientras no tengamos la cultura de la esterilización y salvaguardar a nuestras mascotas, no se va a poder".

El Centro de Control continúa realizando esterilizaciones a bajo costo, vacunación, desparasitación y adopción, estas últimas totalmente gratuitas. El encargado del lugar señaló que ahora se encuentran visitando comunidades para llevar los servicios de vacunación y desparasitación, además de la vacuna antirrábica.

Durante el día de hoy, el Centro de Control Animal tiene programada la visita al ejido de Progreso para realizar estas actividades para las mascotas de la misma población, y permanecerán en el lugar desde las 10:00 hasta las 13:30 horas, por lo que Baltazar extendió la invitación a la población de dicha comunidad para asistir.