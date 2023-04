Van por regulación de tienditas escolares

Van por regulación de las tienditas escolares de nivel básico en la región Lagunera de Durango.

El objetivo es revisar que particulares que tienen la concesión de estos espacios cumplan con todos los requisitos y que las cuotas y/o utilidades netas que éstos entregan se destinen de forma adecuada para el mejoramiento de las escuelas. También se pretende vigilar que en estos lugares se oferten alimentos saludables y que haya condiciones de higiene.

"Nosotros tenemos más de 50 escuelas secundarias, todas ellas tienen mucha capa capacidad económica en sus cafeterías, algunas más que otras, pero también tenemos el proyecto de trabajar en las primarias, hay primarias muy grandes y tienen mucha venta.

Lo que vamos a hacer es poner orden, o transparentar los procesos de asignación, se reasignarán (las concesiones) nuevamente, se pondrá un concurso, etcétera, como debe de hacerse", dijo el subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León.

Comentó que la Subsecretaría de Educación pretende compactar en una cuenta concentradora el rendimiento económico que se obtenga como parte del pago de la renta realizada por el concesionario y otros conceptos.

"Los recursos los vamos a compactar, vamos a asignarle a cada uno de los directores que participan en este proyecto una cuenta, una tarjeta, para estarles depositando los recursos que vayan depositando.

Pero además de eso, creo que nos va a permitir resolver las grandes cosas de las escuelas porque así se compactan todos y resolvemos en un día lo de una escuela completamente", apuntó.

Adame de León indicó que a finales de este mes de abril se espera emitir la convocatoria para que puedan participar aquellos particulares interesados en operar las Tienditas Escolares bajo la modalidad de concesión.

"Ya no queremos que los recursos estén dispersos y que no sepamos dónde están", expresó. Aclaró que las concesiones no pueden otorgarse al personal directivo ni a personas que tengan alguna relación o interés en el plantel educativo.

Hay que recordar que por ahora, educación básica está cursando por el periodo vacacional de Semana Santa, que comprende del 3 al 14 de abril del año en curso.

En esta región Lagunera, se tienen contabilizadas más de mil escuelas distribuidas en once municipios.

Las actividades en las escuelas de La Laguna de Durango se reanudarán hasta el próximo lunes 17 de abril, según lo establece el calendario escolar 2022-2023 de la Secretaría de Educación del estado de Durango (SEED).

Prevención

Buenos hábitos:

*Además de revisar que las concesiones estén en regla, buscan que las tienditas escolares de La Laguna de Durango ofrezcan alimentos saludables en lugar de comida chatarra, que favorece el sobrepeso y la obesidad.

*Son más de 170 mil niños, niñas y adolescentes de nivel básico.

*En la actualidad, la comunidad estudiantil está cursando por un periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa. Regresando a clases, se revisará lo antes mencionado.