Van por parque vehicular sustentable

El alcalde Román Alberto Cepeda González informó que su administración considera la ampliación de parque vehicular en Simas y Vialidad, para lo que se comprarían unidades eléctricas o híbridas, que se pudieran cargar en una estación que se ubique en la Plaza Mayor de Torreón.

El edil señaló que estas unidades podrían brindar el servicio en el área del primer y segundo cuadro de la ciudad, por parte de Tránsito y Vialidad, por lo que se proyecta la adquisición de una flotilla de varias unidades que operen mediante sistema eléctrico, de forma que se tenga una disminución en el combustible por parte del Ayuntamiento, de modo que fuera sustentable.

En el caso del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, se contempla que estas unidades se puedan utilizar en el área de lecturistas.

Cepeda González dijo que se revisa la posibilidad de que se construya una estación en la Plaza Mayor donde se puedan recargar las unidades dentro del estacionamiento y que se puedan resguardar aquí. Indicó que se momento se revisa el precio en flotilla, por lo que aún no se tienen presupuestos definidos.

El área de Control Vehicular informó recientemente a la comisión de regidores de Servicios Administrativos que se habían adquirido dos nuevas unidades para el departamento denominado Oficina del Alcalde, una camioneta Ram y una Journey. Al respecto, el edil dijo que estos vehículos fueron asignados al área de Giras, Relaciones Públicas, Secretaría Técnica, y rechazó que sean para él, pues aclaró que se traslada en sus vehículos propios y no del Municipio.

"Vamos a comprar más, vamos a comprar varias flotillas, pero van a ser para el servicio de Torreón, (se busca) darle eficiencia a la administración, compramos también 70 patrullas y vamos a comprar la flotilla para Simas, esta administración va a cambiar", expresó el presidente municipal.

"Y mis vehículos son de Román, no son del alcalde, yo los pago, los míos son míos, no son de la administración pública, los que yo uso son de Román, no hay uno que no lo sea", comentó.