Van por amparos para frenar libros de texto

La Unión Nacional de Instituciones de Educación Privada (ANIEP) "Justo Sierra" que aglutina a los estados de Coahuila y Durango, anunció que la próxima semana tramitarán amparos para frenar la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar 2023-2024. A nivel nacional, esta organización tiene representación en poco más de 45 mil colegios particulares, de los cuales, 2 mil 600 están ubicados en las entidades antes mencionadas.

Martín Rodolfo Silva Rosales, presidente de la ANIEP y director del Colegio América de Torreón, dijo que esta medida es acorde con la que tomó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y diversas organizaciones de la sociedad civil para " defender la legalidad y los derechos de la educación de los niños en México".

"No los podemos dejar solos, tenemos que apoyarlos. Nos interesa luchar para que este hombre (el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador) no sepa que no hay fuerza enfrente", expresó.

El líder de las escuelas particulares señaló ayer que el actual proyecto de libros de texto es violatorio al artículo tercero constitucional y que además, desaparecieron las disciplinas académicas que ofrecen a las personas un desarrollo intelectual, académico, moral, emocional y social.

Además, consideró que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es "una imposición dogmática y doctrinaria". "Este proyecto engañador llamado la Nueva Escuela Mexicana produce personas sin cultura y solo fanáticos, no tiene medición de conocimientos, tanto en escolar nacional como mundial", aseveró. Aseguró que la NEM evita la excelencia, la competitividad, y que no satisface una educación integral.

Silva Rosales comentó que hizo un consenso entre los colegios particulares del país adheridos a la ANIEP y que "nadie dice que no" a los amparos.

Tanto la ANIEP como la UNPF, han señalado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incumplió con el proceso de elaboración de libros de texto que la misma institución fijó y, al margen de la Ley y a espaldas de la ciudadanía, está elaborando los libros de texto gratuito para primaria y secundaria, que pretendían utilizar para el próximo año escolar.

La UNPF, dijo que en su momento que estos incumplimientos afectan directamente a docentes y alumnos, al establecerse en la Ley que, previo a la aplicación de los nuevos planes y programas de estudio, se deberá capacitar al personal docente respecto de su contenido.

Argumentaron que a la fecha, no ha habido un proceso de consulta alguno para los nuevos programas de estudio. "Los libros que elabora la SEP están en la clandestinidad y, los que han salido a la luz pública, muestran la falta de programas y enormes deficiencias, de forma y fondo, que de distribuirse y utilizarse serían sumamente dañinos para los niños mexicanos".

Defensa

Posicionamiento.

* La asociación 'Justo Sierra' señala que el proyecto de los libros de texto gratuitos están 'en contra de la verdad y de la libertad'.

* Recientemente, la Unión de Padres de Familia hizo un urgente llamado a las organizaciones y liderazgos de México 'para que se sumen a esta defensa, porque lo que está en juego es mucho: es el futuro de millones de niños y niñas mexicanos que tienen derecho a una educación de calidad'.