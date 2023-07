Van por amparo contra Congreso de Durango en busca de despenalizar aborto

La asociación Sí hay Mujeres en Durango prepara un amparo en contra del Congreso del Estado para lograr la despenalización del aborto, esto luego de que fuera desechada la propuesta ciudadana que se presentó en conjunto con otras asociaciones civiles en el 2022.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación civil, adelantó que podría ser a finales de este mes cuando se presente este recurso ante un Juzgado Federal, donde confía sea otorgado.

"Vamos a demandar al Congreso del Estado de Durango para que despenalice el aborto ya que la a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió el camino para hacerlo", explicó Hernández.

Detalló que con el amparo no obligaría al Congreso a despenalizar, pero sí a desechar cualquier acusación en contra de alguna mujer que aborte, además de que se retome el tema para reformar los artículos necesarios y cumpla con los acuerdos de la SCJN.

"El pasado 21 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que solo con la calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para mediante amparo reclamar la inconstitucionalidad de los artículos del código penal que penalicen el aborto", detalló.

Hernández recordó que desde el 2020 organismo como Abortistas Mx, Aborto Seguro, Marea Verde Chihuahua, UNASEE Yucatán y la asociación que representa, presentaron una serie de amparos colectivos para que las mujeres pudieran tener el derecho de abortar.

Para entonces los juzgados decidieron de diferentes maneras en cada entidad, por ejemplo, en Chihuahua se aceptó que las mujeres sin estar embarazadas podían demandar, mientras que, en Yucatán y Durango, la respuesta fue negativa.

"Por ello se promovió la contradicción de tesis que dio como resultado que si pueden promover amparos mujeres o personas con la capacidad de gestar, aunque no estén embarazadas o no estén en medio de un proceso de criminalización. Esta decisión de la Corte, junto con la de 2021 donde dijo que ninguna mujer ira a la cárcel por abortar, nos facilita el camino para interponer amparo contra el Congreso local por no haber reformado los artículos que penalizan el aborto y representa un avance en el movimiento de aborto en el país", detalló la presidenta de la asociación.

A detalle

La asociación:

*Promoverá un amparo en contra del Congreso del Estado.

*En el 2022, junto con otras asociaciones, presentó una iniciativa para despenalizar el aborto ante el Congreso, la cual no fue aprobada.

*En Durango solo se permite el aborto en caso de violación, por accidente y cuando se ponga en riesgo la vida de la madre.

*Se asegura que los trámites son burocráticos.