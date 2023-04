Van cinco personas con cáncer de colon

En lo que va del año se han diagnosticado a 5 personas con cáncer de colon en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango; son 3 hombres y 2 mujeres. En 2020, la institución registró 113 egresos hospitalarios con dicha enfermedad de los cuales, un 33% fueron pacientes del sexo masculino y 27% fueron mujeres, ambos mayores de 60 años. Un 26% de mujeres y un 14% de varones correspondieron a una edad de entre 20 y 59 años.

El IMSS dio a conocer que 9 de cada 10 casos de colon se pueden curar si se detectan a tiempo pero que, lamentablemente la mayoría de los pacientes llegan a la consulta cuando ya se encuentra en una fase avanzada de la enfermedad.

Norma Angélica Lamas, coordinadora auxiliar médica de Salud Pública en el IMSS Durango, explicó que el desarrollo del cáncer se relaciona al consumo de tabaco, obesidad, consumo de alcohol, baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Destacó también que estos factores se consideran modificables, es decir, las personas pueden cambiar su estilo de vida para disminuir el riesgo de padecer cáncer.

Sin embargo, indicó existen factores no modificables como la edad, y aunque los jóvenes pueden padecerlo, es mucho más común después de los 50 años de edad; también se debe considerar el antecedente familiar de cáncer ya que esto incrementa el riesgo de padecerlo.

Dijo que es posible que al principio la enfermedad no cause síntomas o los cause de manera inespecífica, es decir, se presentan cambios en las evacuaciones como diarrea o estreñimiento, sensación de evacuar aun después de haberlo hecho, sangre rojo brillante en las heces o sangre en que puede ocasionar que se vean oscuras las evacuaciones, cólicos o dolor abdominal, debilidad y cansancio y perdida inexplicable de peso.

La coordinadora resaltó que, cuando el cáncer se detecta en una fase temprana es más probable que responda al tratamiento, lo que podría aumentar las probabilidades de supervivencia y mejorar la calidad de vida de quien la padece.

Alerta

Atención:

*Alrededor de 4 de cada 10 casos de cáncer colorrectal se encuentran en etapa inicial. Cuando el cáncer se ha propagado fuera del colon o del recto, las tasas de supervivencia son más bajas, por lo que se recomienda que en personas con riesgo promedio se comiencen las pruebas de detección periódicamente a partir de los 45 años de edad.

*Existen tratamientos disponibles que pueden ayudar a controlar el cáncer de colon, como son la cirugía, la radioterapia y tratamientos farmacológicos como la quimioterapia.