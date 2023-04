Van 25 sismos en los últimos 12 meses

En los últimos 12 meses en Durango se han registrado 25 sismos, de ellos solo tres han sido perceptibles, principalmente en municipios serranos, el de mayor magnitud fue de 4.3 grados en la escala de Richter.

Arturo Galindo Cabada, director estatal de Protección Civil, reconoció que antes no se tenía registros de sismos en Durango y que en las últimas décadas se han estado documentado varios de ellos de baja intensidad.

Tan solo en el último año, de abril del 2022 a abril del 2023 se tienen documentados alrededor de 25 de estos sismos, incluso uno de ellos registrados apenas el martes en el municipio de Indé de 3.8 grados en la escala de Richter.

Los 25 sismos registrados en la entidad se han presentado sobre todo en la zona serrana del estado, como son los municipios de Topia, Otáez, Canelas, Santiago Papasquiaro y uno de ellos se sintió en Durango.

Pero antes del martes ya se había sentido uno fuerte en el municipio de Indé el fin de semana pasado y éste alcanzó la escala de 4.3 grados y ha sido el de mayor dimensión en los últimos 12 meses.

Tan solo el año pasado el sismo de mayor dimensión fue de 4.1 grados en la escala Richter también en Indé pero que se sintió el efecto en la ciudad de Durango y fue en el mes de septiembre.

Galindo Cabada reconoció que, de estos 25 sismos registrados en el último año, alrededor de cuatro han sido percibidos por la población del lugar, los otros 21 se han registrado o al menos el sismógrafo lo detecta, pero no se percibe por la población.

"Yo creo que hay muchos (sismos) que, a lo mejor, como en Durango no tenemos sismógrafos en todo el estado porque no era un fenómeno frecuente... hoy ya gestionamos con el sismológico nacional para poner sismógrafos en varias partes del estado que permitan detectar algunos que se registran, pero por falta de sismógrafo no tengamos registro oficial", comentó Galindo Cabada.