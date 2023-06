'Van 15 casos de robos violentos en carreteras'

Cuando menos 15 empresarios han sido víctimas de robo con violencia en carreteras, por lo que persiste el temor y la preocupación, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora Nájera.

"Muchos comerciantes tenemos que estar hasta rentando casi todo el camión para poder traer mercancías y todo esto nos está afectando en nuestra economía. Las ganancias no son las mismas y nosotros vemos que esto se nos está saliendo de control", indicó.

Dijo que lo más viable para los comerciantes es salir en sus propios vehículos adaptados para ello, pero ahora no es factible.

Agregó que aunque están saliendo a surtir, lo hacen con temor e incertidumbre porque podrían perder no solo su auto, sino su mercancía y la propia vida.

"Esto ya se nos salió de las manos y la economía está muy lastimada para el comercio local", advirtió, por lo que se buscarán alternativas para que esto se solucione.

Y dijo que muchos están optando por viajar en camión para evitar poner en riesgo sus vehículos.

Asimismo, afirmó que ha habido más incidentes de los que se han hecho públicos. "Seguimos con los robos, asaltos a camionetas, se las quitan, les comentan que no declaren hasta después de dos horas y la gente tiene temor, no levanta denuncia pero pues ahí está el daño", agregó.

Pero no todos denuncian. "No solamente a la luz pública, sino tampoco a las autoridades, no han querido hacer denuncias ni nada, simplemente dan gracias a Dios por su vida y a final de cuentas son varias las personas que se siguen acercando (...) conmigo ya van más de 15 personas, es mucho y es por eso que nosotros decimos que esto ya está fuera de control, no se puede nada más estar escuchando y que no pase nada", mencionó. Por lo que consideran que las autoridades deben actuar.

En la actualidad, según le han comentado los comerciantes, el tramo Sombrerete, Zacatecas, es el más complicado, así como del Baluarte hacia Villa Unión, en la supercarretera a Mazatlán. Pero también en la autopista Durango-Gómez Palacio ha habido dos robos de vehículos por lo que insistió que "esto ya está fuera de control".

Enfatizó que con la cercanía de las vacaciones de verano, urge que las autoridades implementen acciones para que lleguen más turistas a Durango y contribuyan a que la debilitada economía mejore.