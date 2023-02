'Vamos afuera y dímelo en la cara', la vez que Miguel Herrera retó a un aficionado de Xolos

Este viernes se hizo oficial el regreso de Miguel Herrera como director técnico de los Xolos de Tijuana. El estratega mexicano vivirá su segunda etapa como timonel del conjunto fronterizo, donde dejó buenos y malos momentos, como la vez que se encaró con un aficionado y lo retó a pelear fuera del estadio.

El incidente se llevó a cabo en la jornada 11 del Clausura 2017. Los Xolos recibieron al Santos Laguna y el Piojo veía el partido desde la tribuna tras ser expulsado por el árbitro Erick Yair Miranda.

El partido terminó 1-1 gracias a un gol al minuto 93 de Juan Lucero que rescató el empate para el 'xolaje'. Sin embargo, la afición no estaba contenta con el equipo y para colmo, los rumores de una posible llegada del "Piojo" al América encendió los ánimos.

"Chinga tu madre cabrón. Vamos afuera y dímelo en la cara", le grita el exentrenador de la Selección Mexicana a un fanático del Tijuana. Al instante, elementos de seguridad del estadio retiraron al DT del estadio para evitar mayores problemas. Al final del partido, Miguel explicó lo sucedido.

"Yo me peleo con el aficionado porque él me grita eso, el chisme que traen ustedes. Los medios traen esa fregadera de que si regreso o no al América. El señor me mienta la madre, regresé y le menté la madre también. Después me dijo, no, perdóname... Se disculpó, pero eso ya no lo muestran", comentó Herrera.

¿CÓMO FUE LA PRIMERA ETAPA DE HERRERA EN TIJUANA?

El Piojo tomó las riendas del equipo en el Clausura 2016; no accedió a Liguilla al ocupar el puesto número 14 de la tabla general. Sin embargo, los dos torneos siguientes fue líder de la Liga MX. En el Apertura 2016, el Tijuana estuvo en lo más alto con 33 unidades, pero no avanzó de cuartos de final.

Seis meses más tarde, tomó la cima del campeonato con 31 puntos y aunque llegó a semifinales, no pudo superar a los Tigres del Tuca Ferretti.

Actualmente, los Xolos están en zona de repechaje con 7 puntos tras seis fechas disputadas, y esperan que Miguel Herrera les regrese el protagonismo de aquellos tiempos.