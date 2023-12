Vamos a seguir con el legado, dice Sheinbaum

"La transformación quiere decir cero corrupción, quiere decir que no haya privilegios para los gobernantes", subrayó la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Durante un evento con militantes y simpatizantes de Los Cabos San Lucas, Baja California Sur, Claudia Sheinbaum añadió que va a seguir el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y no lo va a traicionar.

"Vamos a seguir con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo vamos a traicionar. Nosotros llevamos grabados los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y no vamos a traicionar al pueblo de Baja California Sur ni al pueblo de México", indicó en compañía de Ricardo Monreal, coordinador territorial.