Vamos a ganar para continuar con la transformación: Adán Augusto

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de visita en Tepic, Nayarit, aseguró que van a ganar para continuar la transformación del país en unidad, sin ambiciones personales, con lealtad no sólo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también al movimiento de transformación.

Al emitir su discurso al asistir a la Marcha por la defensa de los derechos sociales, el titular de Gobernación dijo que la lealtad es un camino de una u otra vía, pero siempre recto y que no admite dobleces, por lo que sin dobleces van a ganar "la Patria".

"Allá hay muchos trasnochados que no quieren que la transformación de la patria continúe, primero decirles: que aquí está el ejemplo, así como Nayarit está unido, todos los que integramos este movimiento democrático estamos unidos y vamos a ganar para continuar con la transformación del país, lo vamos a hacer en unidad, pero sobre todo y eso es lo más importante, sin ambiciones personales, leales, con lealtad, no nada más al Presidente de la República, sino a lo más importante, con lealtad al movimiento de transformación, que no quede duda, la lealtad es un camino de una y otra vía, pero siempre recto, no admite dobleces, claro que no hay dobleces, vamos juntos a ganar la patria", dijo acompañado de los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y el mandatario estatal de Baja California Sur, Víctor Castro.

En este encuentro, dijo que acudía a despedirse, pero no por mucho tiempo, pues se van a seguir viendo por otros 8 largos años.

Adelantó que era su última visita a Nayarit como secretario de Gobernación, pues esta tarde se definen las reglas para definir la candidatura presidencial de Morena.

