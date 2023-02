'Vamos a esperarnos', dice AMLO sobre investigar a Moreira por casos de Villarreal y Genaro García Luna

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció las declaraciones realizadas por Héctor Javier Villarreal, extesorero de Coahuila, en el juicio que se sigue contra el extitular de Seguridad federal, Genaro García Luna, en Estados Unidos; sin embargo, indicó que habrá que esperar más elementos y avances para abrir indagatorias en México respecto a lo dicho o personajes implicados, como el exgobernador Humberto Moreira.

"Tenemos que actuar con mucha responsabilidad para, sin ocultar nada, tener elementos sólidos, creíbles y no hacer conjeturas", respondió el mandatario federal a pregunta expresa sobre el tema en su conferencia mañanera, donde también se refirió a los dichos del otrora embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.

Desde Palacio Nacional, AMLO dijo que dentro de su Gobierno "vamos a esperarnos y no hacer juicios anticipados".

Y cuestionado por el nombre de Humberto Moreira, que fue mencionado ayer en las declaraciones del extesorero Héctor Javier Villarreal, el presidente enfrió la posibilidad de una investigación contra el exgobernador de Coahuila en México, reiterando que "vamos a revisar", pues "no queremos tomar decisiones sin reflexión, sin el análisis y, además, buscando siempre contar con pruebas, con elementos, para no fabricar delitos a nadie".

En ese marco, López Obrador pidió "que no olvidemos que todavía es un juicio, hay que esperar más sobre esto. Y vamos a poder decir muchas cosas, por ejemplo, ayer comparece el embajador de Estados Unidos en México, pero no dice nada, cuando había una relación y eso se puede probar, estrechísima, íntima, entre las agencias de Estados Unidos y el Gobierno de México. Y resulta que no sabía y que solo le llamó la atención la pecera o el acuario en la casa de García Luna".

"Además, para los que no tienen todos los elementos, y sería muy bueno que se hiciera una reconstrucción sobre la época, sobre lo que se vivía en ese entonces. Ese embajador que testificó ayer vino a sustituir a un embajador que se confrontó con Felipe Calderón, que están sosteniendo de que pidieron que se fuera… que incluso está en los cables de WikiLeaks, de entonces. Y se atrevía a hacer juicios, este embajador, sobre lo que estaba pasando en México, de los comportamientos, de las instituciones de seguridad", declaró.

"Vamos a esperarnos. Esperarnos a ver qué resuelven los jueces, el jurado en Estados Unidos", insistió AMLO, reiterando que es necesario contar con pruebas y elementos suficientes para no realizar juicios anticipados.