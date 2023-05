Durango valora su adhesión a IMSS-Bienestar

Durango valorará su adhesión al IMSS-Bienestar, pues todavía no hay información suficiente sobre cómo operaría en los estados este nueva esquema de salud para la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social.

También se debe conocer todo lo referente a si se mantendrán o no todos los beneficios que tienen actualmente las y los trabajadores de la salud, señaló la secretaria de Salud en la entidad, Irasema Kondo Padilla.

"Aún no hay nada, están las mesas de trabajo, el gobernador del estado (Esteban Villegas), está valorando todas las aristas que tiene este tema, es un convenio por 30 años y pues hay que valorar la seguridad laboral", comentó.

La funcionaria añadió que por parte del IMSS-Bienestar, "todavía no tenemos una información acerca de cómo sería esta formalización, de los pormenores, de si se mantienen los beneficios que tienen el día de hoy los trabajadores, las prestaciones, en fin, todavía no tenemos la información clara acerca de ello, es por eso que les digo, todavía no hay nada en concreto, todavía no se ha firmado nada por parte del Gobierno del estado nuestra adhesión".

CONTRATOS DEL INSABI

Sobre los 770 contratos del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que se formalizaron este año en Durango, Kondo Padilla dijo que en su última visita al estado, el director general de dicho organismo, Juan Antonio Ferrer Aguilar, les hizo la promesa de que todos estaban seguros. Hay que mencionar que 325 contratos se asignaron a la región Lagunera.

"Independientemente de si se firmaba esa adhesión al IMSS-Bienestar, esos contratos pasaban a formar parte del IMSS-Bienestar, si continuábamos con el Insabi pues que estaba asegurado el recurso para estos contratos, entonces no hay ningún riesgo.

El hecho de que haya habido una iniciativa para desaparecer el Insabi no pone en riesgo estos contratos, abre la posibilidad de que ya pasen a formar parte del IMSS-Bienestar pero también para ello es necesario que el gobierno del estado firme este convenio con el IMSS-Bienestar que aún no se da", puntualizó.

La secretaria de Salud declaró lo anterior luego de que se avalaran reformas a la Ley General de Salud entre las que se incluye la desaparición del Insabi, creado hace tres años por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para reemplazar al Seguro Popular.