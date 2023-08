V, de BTS, le canta al desamor en su nueva canción en solitario

El cantante V, miembro de la banda de Kpop BTS, sorprendió a sus seguidores al lanzar su nueva canción en solitario, desencadenando un sin fin de reacciones en redes sociales.

Fue hace un par de días cuando se dio a conocer que Kim Taehyung, mejor conocido como V, lanzaría su primer álbum de estudio en solitario, titulado Layover, el cual saldrá a la venta el próximo 8 de septiembre, siguiendo los pasos de sus compañeros de banda.

Ahora, el cantante 'rompió' las redes al lanzar su primer sencillo, Love Me Again, donde se le ve al idol en un solo escenario, mientras que su cabello rubio y su brillante atuendo se robaba todo el protagonismo visual de su video musical, el cual, hasta el momento, ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones.

En esta ocasión, V dejó un poco de lado el romance, y llevó a sus fanáticas a un entorno más de corazones rotos y desamor, donde fases como: "Desearía que me amarás de nuevo, no, no quiero a nadie más", perduran a lo largo de su letra.

Así reaccionaron las redes sociales ante al sencillo debut en solitario de B de BTS