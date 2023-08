V de BTS anuncia fecha de lanzamiento y lista de canciones de su álbum debut en solitario

El cantante V, miembro de la banda de K-pop surcoreana BTS, lanzará su primer álbum de estudio en solitario, Layover, el próximo 8 de septiembre, lo que le convierte en el último del grupo en debutar como solista.

El próximo álbum estará compuesto por seis canciones, que incluyen Slow Dancing, Rainy Days, Blue, Love Me Again, For Us y Slow Dancing (versión para piano), según la empresa de representación del grupo y de las carreras en solitario de sus miembros, BigHit Music.

Su canción principal, Slow Dancing, será de estilo soul romántico y estaría inspirada en la década de los 70.

Además, todas las canciones, a excepción de la versión para piano, contarán con vídeos musicales, según detalló BigHit.

Otros miembros de la banda también están trabajando en proyectos propios, como es el caso de J-Hope, que lanzó su primer álbum en solitario, Jack in the box, el 15 de julio de 2022, y que fue el primero en publicarse después de que la conocida banda masculina anunciara una separación temporal en junio del año pasado.

BTS, máximos representantes del fenómeno musical Kpop, comunicaron su separación temporal nueve años después de su debut musical y achacaron esta decisión al agotamiento derivado del ritmo de producción constante, que les ha convertido en una de las bandas más escuchadas internacionalmente.

Además de trabajar en sus carreras como solistas, algunos de los siete integrantes del popular conjunto (formado por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook) están realizando también el servicio militar obligatorio en su país, que dura un mínimo de 18 meses, con la intención de volver a reunirse como banda en torno a 2025.

Jin comenzó el servicio militar en diciembre del año pasado, seguido el pasado abril por J-Hope, mientras que el alistamiento de Suga fue anunciado en la víspera.

BTS ha roto diversos récords y ganado galardones nacionales e internacionales que ningún grupo de pop surcoreano había logrado antes y fue el primer conjunto asiático que logró convertirse en un fenómeno musical a nivel global.