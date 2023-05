V Bienal Mario Vargas Llosa fue para el escritor mexicano David Toscana

La literatura del noreste de México tiene en David Toscana (Monterrey, 1961) a un autor fundamental. Apenas en enero pasado la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) le otorgó el Premio Mazatlán de Literatura por su novela El peso de vivir en la tierra (Alfaguara, 2022). Y este fin de semana, en Guadalajara, se le eligió ganador de la V Bienal Mario Vargas Llosa por la misma propuesta literaria.

Toscana no llegó solo a la capital de Jalisco. Además del escritor nuevoleonés, la lista de finalistas dentro de la bienal se integró por Héctor Abad Facilione (Colombia) con Salvo mi corazón, todo está bien, Piedad Bonett (Colombia) con Qué hacer con estos pedazos, Brenda Navarro (México) con Ceniza en la boca, Cristina Rivera Garza (México) con El invencible verano de Liliana y Juan Tallón (España) con Obra maestra.

En El peso de vivir en la tierra, Toscana realiza un recorrido por la literatura rusa y trata de celebrar la valentía de célebres escritores como Gogol, Dostoyevski, Tolstói, Chéjov o Bábel, quienes experimentaron la libertad en un mundo que no les otorgaba las condiciones necesarias para serlo: fueron perseguidos, apresados, arrestados, excomulgados, enviados a los gulags o ejecutados.

A través de más de 300 páginas y con una ambientación construida en el año 1971, durante la época de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, se relata el andar de Nicolás, quien decide cambiar su nombre Nikolai Nikoláievich y comienza a vivir con el fervor de un personaje salido de una novela rusa.

Toscana ha mencionado sobre este texto que es una especie de Don Quijote de la Mancha invertido: lee literatura rusa, pero no busca ser un héroe, se decanta por lo contrario. Nikolai se degrada, no para tocar el nivel más bajo del ser humano, sino porque considera que en estos límites se encuentra la clave para apropiarse de ese proverbio latino atribuido a Publio Terencio Afro: “Soy humano, nada humano me es ajeno”.

Premiación

Organizada por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Cátedra Mario Vargas Llosa bajo el título Literatura para tiempos necios, la bienal concluyó en el ocaso de la tarde del pasado domingo. En una ceremonia de clausura que contó con la presencia de los seis finalistas y se efectuó en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la máxima casa de estudios de Jalisco, la escritora dominicana Soledad Álvarez fue la encargada de dar a conocer que el premio de esta edición sería para David Toscana, cuya distinción radicó en su fuerza innovadora dentro del panorama de las letras hispanas y su capacidad de ejemplificar de la importancia de la imaginación en la vida.

A continuación, el propio escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, subió al estrado y entregó el premio a David Toscana, quien también compartió unas palabras antes los presentes:

“De vez en cuando la vida nos besa en la boca. Creo que conocen este inicio de canción de Joan Manuel Serrat. Me quedé muy emocionado con lo que dijo Soledad, descubriendo lo que decía que estaba contenido en mi novela. Me causó mucha emoción, porque esta novela efectivamente nace de una voluntad de hacer le un homenaje a tantos escritores que dieron la vida por la literatura”.