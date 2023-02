Usuario le tira a Karol G por sus fotos recientes y la colombiana se defiende

Karol G tuvo una sesión de fotos en la que presumió su cuerpo, y aunque ella quedó conforme con dichas instantántáneas, tomadas por una fotógrafa amiga de la cantante, algunos cibernautas criticaron las imágenes y se lanzaron en contra del cuerpo de la llamada "bichota".

Entre los cientos de comentarios que halagan la belleza de la colombiana, y los más de 3 millones que suman las imágenes, uno que otro comentario critica la pancita de la artista, como este:

"Estas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada, se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión".

Este comentario en específico fue contestado por Karol G, quien enfatiza que no se trata de que una foto la favorezca o no, pues simplemente su cuerpo es así.

"No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así, entonces para qué buscar que me quede diferente si es así".

Karol reconoce que sí se le ve una pancita en dicha foto, y bromea que ésta se debe a que hace unos días le aceptó a un fan un hot dog, además de que no ha sido disciplinada últimamente con el ejercicio, y advierte que esa pancita puede verse aún más grande.

"Y la barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show, aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía", se lee.

La voz de "Tusa" alentó a sus más de 58 millones de seguidores en Instagram a no hacer caso a este tipo de comentarios, pues todos los cuerpos son diferentes, bonitos y reales.

"Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven, todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son, que chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero".

Karol G reiteró que hay problemas en verdad graves y que deben tomarse con seriedad, y no es el caso de la celulitis, una arruga o un gordito normal.

"¿Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito normal?, espero que no, quiéranse mucho pues".