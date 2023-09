Uruguay acogerá en 2024 el Congreso Latinoamericano de Avicultura

Uruguay acogerá en 2024 el XXVIII Congreso Latinoamericano de Avicultura, una instancia que marcará "un antes y un después" para el país suramericano y en la que participarán más de 100 empresas de 22 naciones.

Así lo explicó ayer miércoles a la prensa Joaquín Fernández, presidente de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, quien resaltó que el evento tendrá conferencias técnicas, científicas y empresariales "muy requeridas" en el sector por el conocimiento que dejan a los productores avícolas.

También habló sobre la situación que atraviesa Uruguay por la Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad y dijo que la decisión del Gobierno de hacer obligatoria la vacunación, sumada a las medidas de bioseguridad, minimizaron los riesgos luego de un período de tiempo "muy complicado".

"No es una protección total, es muy difícil. Pero ya no es lo mismo", apuntó Fernández, quien remarcó la dificultad que existe para contener a las aves migratorias. No obstante, apuntó que, hasta el momento, Uruguay no sufrió ningún brote de gripe aviar a nivel comercial.

Finalmente, habló de la temporada estival que se aproxima y subrayó que los productores tomaron medidas para evitar muertes de animales por las altas temperaturas.