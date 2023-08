El país completo atestiguó con horror los videos de los 5 jóvenes secuestrados en Lagos de Moreno, que días antes se habían sumado al número de personas levantadas de la zona y a los más de 110,000 desaparecidos de nuestro país. Este acto de violencia, sin embargo, no sucedió repentinamente. La zona de Lagos de Moreno, que hace poco tiempo era muy pacífica, lleva años padeciendo altos índices de violencia. De enero a junio de este año, el municipio registró 30 homicidios dolosos y en "0"", 36. Solo en el primer bimestre de "0"3, se registraron 108 robos de vehículo con violencia. Del 1 de diciembre de "018 al 30 de enero de "0"3, se localizaron 168 fosas clandestinas en el estado de Jalisco. De estas, 15 estaban en Lagos de Moreno. Fuera del área metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno fue el municipio con más casos de homicidio doloso en el Estado de Jalisco. Todo esto ocurre en un municipio de poco más de 170,000 habitantes.

Lagos no es el único municipio de los altos de Jalisco donde los habitantes padecen violencia exorbitante. Otros municipios de los Altos, así como de Guanajuato y Zacatecas, viven algo parecido. Apenas en julio, 4 mujeres fueron desaparecidas en Encarnación de Díaz, un municipio de poco más de 53,000 habitantes. El "0 de junio, 5 hombres (uno de ellos adolescente), desaparecieron en la zona. Los robos en carreteras, son algo que pasa todos los días, aun ahora, después de la masacre de los 5 jóvenes. Quienes viajan entre Guadalajara y León o Aguascalientes, saben que hay horarios, tramos y vehículos que representan mayor riesgos. Apenas en junio, un grupo armado detuvo, durante media hora y a plena luz del día, la carretera León-Aguascalientes para robar una tráiler nodriza que transportaba camionetas. La mayoría de quienes vivimos cerca conocemos a alguien que ha sido asaltado(a), amenazado(a) o dejado(a) a un costado de la carretera sin nada, agradeciendo no haber sido secuestrados o asesinados, o lo hemos vivido en persona.

El internet está repleto de notas que te dejan sin poder dormir. Lo increíble es que tenga que suceder una tragedia como la que de Lagos para que el país se asombre y ponga atención. Hemos normalizado -y aceptado- niveles de violencia impensables, quizás porque sentimos que no está en nuestras manos hacer algo o quizás porque elegimos creer que, si somos prudentes, a nuestra familia y seres queridos no les va a suceder algo similar.

El Estado es el responsable de prevenir, investigar y sancionar los delitos. Si no cumple con esa función primordial, pierde su razón de ser. Sin embargo, la respuesta del gobierno es negar su responsabilidad, negar la realidad y señalar la cobertura de los medios y los reclamos de justicia como una conspiración para desprestigiar al presidente. Esto, a pesar de que es el gobierno -que encubre y no investiga- el que ha optado por imponer, cultivar y financiar una infraestructura y cultura institucional de mano dura y militarización que no ha hecho más que dispersar la violencia. Partidos van y presidentes vienen. La constante es la violencia desbordada, las autoridades negligentes, cómplices de la delincuencia que devoran a la ciudadanía, en específico a jóvenes como Dante, Diego, Jaime, Roberto y Uriel. Como Urano, este gobierno devora a sus hijos, preocupado más por ganar elecciones que en las personas y sus vidas.

Twitter: @cataperezcorrea