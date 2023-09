Unión Laguna rompe sequía de 33 años

La novena guinda consiguió la hazaña y tras una sequía de 33 años, los Algodoneros del Unión Laguna se coronaron campeones de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol y sellaron su boleto a la Serie del Rey, donde se medirán contra los Pericos de Puebla.

El duelo ante Tecolotes de los Dos Laredos estuvo cargado de dramatismo, teniendo a los aficionados al filo de la butaca hasta el último out.

Con el duelo empatado a una carrera por bando, Algodoneros retomó la ventaja con una carrera en la sexta entrada y metió otra rayita en el noveno inning, con lo que parecía que los Guindas se llevarían sin tantos inconvenientes la victoria, pero los locales no dejaron de pelear y en la parte baja se acercaron en la pizarra luego de que Henry Gatewood conectó un cuadrangular solitario frente al cerrador Thomas McIlraith.

El estadounidense sacó el segundo out, pero en la cuenta de 3-2, Cade Gotta pegó un tremendo cañonazo por el jardín izquierdo que estuvo a punto de ser otro jonrón, pero quedó en triple. Lo inusual ocurrió unos lanzamientos después, ya que cuando Harris estaba con dos strikes, Flores le devolvió la bola a McIlraith, y Gotta intentó robarse el home, pero el cerrador Guinda reaccionó y envió la bola al catcher, que aguantó el golpe y así se dio el último out, con un conato de bronca que no pasó a mayores.

El primer juego de la Serie del Rey será este viernes ante los Pericos en el estadio de la Revolución.