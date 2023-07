Unión Laguna regresa a casa este viernes tras ser barridos en serie contra Durango

Letal ofensiva de 14 imparables respaldó una sólida apertura de Tiago da Silva para guiar a los Generales de Durango a apalear anoche 110 a los Algodoneros del Unión Laguna, con lo que el equipo de la Perla del Guadiana se llevó por barrida la serie celebrada en el estadio Francisco Villa. Los Algodoneros jugaron terrible defensa a lo largo de la serie y su pitcheo fue presa de la artillería duranguense, que ha despertado en un momento muy importante para ellos, al buscar un lugar en la zona de playoffs. Con la derrota, combinada con triunfo de Tecolotes de los Dos Laredos ante Monterrey, los Algodoneros bajaron al cuarto lugar de la Zona Norte.

ATAQUE TEMPRANERO

No fue una buena salida para Braden Webb, quien de inmediato fue tocado por la inspirada ofensiva de los Generales y le fabricaron par de carreras durante la misma primera entrada, en la que Ademar Rifaela conectó hit sencillo hacia el jardín derecho y enseguida, Alberth Martínez pegó un batazo elevado hacia el prado izquierdo, la pelota fue cubriendo distancia hasta que terminó por aterrizar del otro lado de la barda, con lo que los dueños de casa tomaron ventaja de 2 carreras por 0.

Los Generales volvieron a la carga con tres anotaciones durante el segundo episodio, en el que llenaron la casa, sin outs, con imparable de Juan Uriarte y pasaportes a José Manuel Orozco y Manny Olloque, para que Rayder Ascanio remolcara una, con imparable hacia el jardín derecho. Alfredo López pegó un batazo de botes muy elevados y Webb tomó la pelota para tirar a home y eliminar a Orozco con out forzado en el plato, pero Michael Robles no perdonó y disparó hit sencillo en dirección del bosque izquierdo para que Olloque y Ascanio arribaran al pentágono y pusieran el juego 5 a 0. En la tercera entrada llegaron otras 2 rayitas para los dueños de casa, luego de que Webb recetó par de ponches, ligaron sencillos Olloque y Ascanio, seguidos de una jugada muy peculiar: Alfredo López pegó un infield hit por tercera base, con el que anotó Olloque, pero Henry Rodríguez cometió error al tirar demasiado alto hacia tercera base, a donde arribó Ascanio y siguió su camino a home, a donde llegó tarde el disparo de Jonathan Villar tras recuperar la bola, el cátcher Alejandro Flores metió a un riflazo a la antesala y ahí enfriaron a López para el tercer out, pero ya se habían sumado par de carreras.

INOFENSIVOS

Mientras sus compañeros bateaban a placer, el brasileño Tiago da Silva colgaba argollas en la pizarra, en una buena salida para el amazónico que ya es el lanzador insignia de los Generales, no permitió concesiones a los Algodoneros, que lo más cerca que estuvieron de anotarle carrera, fue en la tercera tanda, cuando con dos outs y Fabián Campoy en segunda base, el quisqueyano Villar atizó un imparable hacia el jardín izquierdo, pero con un gran tiro de Alfredo López y buena cobertura de Juan Uriarte en home, pusieron out al obregonense Campoy. Para el cuarto episodio entró a lanzar Bryan Menéndez por los Algodoneros e inició su labor con base por bolas para Robles, aunque ponchó a Rifaela, siguió Alberth Martínez con largo batazo hacia el jardín izquierdo, donde Adrián Tovalín cometió error y se colocaron corredores en segunda y en tercera, ambos anotaron con imparable del boricua José Sermo. A partir de ahí, los lanzadores Guindas apretaron el brazo y colgaron tres argollas consecutivas, hasta que en el octavo inning llegaron otras dos carreras de los locales, una con fly de sacrificio por parte de Sermo y otra con imparable de Juan Uriarte, ante lanzamientos del californiano Alex Gallegos.

DECISIÓN

La merecida victoria fue para Tiago da Silva (3 – 3; 4.34 ERA), quien lanzó 6 innings en blanco, permitió solamente 4 hits, no dio bases por bolas y ponchó a 9 bateadores, su labor fue complementada por Víctor Sepúlveda que lanzó la séptima y Giovanny Zamudio colgó los otros dos ceros. Braden Webb (6 – 4; 4.96 ERA) sufrió la derrota, en apertura de apenas 3 entradas, le dieron 8 hits, le anotaron 7 carreras, 6 fueron limpias, expidió 3 boletos y recetó 5 chocolates. El Unión Laguna regresa a casa esta noche, para recibir a los Mariachis de Guadalajara, el juego iniciará alas19:30horasyseráhastahoy,que los Guindas definirán a su abridor.