Uneme, con más de 2 meses sin electricidad

La Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de Gómez Palacio que opera bajo las modalidades de Cisame, Enfermedades crónicas y Cecosama, lleva poco más de dos meses sin energía eléctrica debido a una falla en un transformador interno que no ha podido ser resuelta por la Secretaría de Salud del estado de Durango.

Aunque no se ha suspendido el servicio a los usuarios, la falta de electricidad ha generado molestias dado que no funcionan los aires acondicionados, no hay suministro de agua potable y no se han podido digitalizar algunos expedientes de los pacientes que acuden a la consulta ambulatoria. Cuando hubo temperaturas extremas, hubo necesidad de recortar los horarios laborales.

Diariamente, unas 25 personas trabajadoras atienden a la población en el Centro Integral de Salud Mental (Cisame), el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) y en Enfermedades Crónicas, localizadas en bulevar Francisco Villa en el fraccionamiento Villa Nápoles.

Ayer se pudo observar que el personal mantiene las puertas abiertas para ventilar los espacios de atención además de que hay quienes optaron por utilizar ventiladores portátiles para mitigar los efectos del calor.

El Siglo de Torreón buscó a Gerardo Armendáriz Muñoz, administrador de las Unidades de Especialidades Médicas en la región Lagunera de Durango y explicó que las fallas comenzaron en julio de este año y que enseguida se informó a la Jurisdicción Sanitaria No. 2.

"Posteriormente tronó el transformador, se avisó a la Comisión Federal de Electricidad, se hicieron presentes pero nos dijeron que era competencia de nosotros porque estaba en el perímetro que abarcan estas unidades. A su vez se han hecho las gestiones ante la Jurisdicción Sanitaria y a oficinas centrales en Durango".

PROBLEMA SE RESOLVERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Comentó que el pasado miércoles se les comunicó que ya se había adquirido el transformador y que faltaban algunos aspectos técnicos para su instalación por lo que en los próximos días se hará la sustitución correspondiente.

Al cuestionarle sobre la demora en la solución de dicha problemática, el funcionario señaló que se atravesó una serie de situaciones ajenas como "que no se tenía el equipo en mención, luego llegaron una serie de periodo vacacionales y desde luego, la suficiencia presupuestaria, todo esto vino desfasando la reposición correspondiente". No dudó en decir que el servicio de energía eléctrica se reanudará en este mes de octubre.

Armendáriz Muñoz, agregó que esta semana recibieron la visita de Rafaela Zapata Morales, secretaria general de la Sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA). La líder sindical y su equipo se sumaron a las gestiones y les manifestaron apoyo al personal que labora en estos centros.

La inversión estimada para resolver esta problemática es de más de 200 mil pesos y es importante mencionar que el transformador que se dañó fue instalado en octubre de 2008 por lo que en este 2023 cumple 15 años.