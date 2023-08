'Una vez que eres Guerrero, no hay vuelta atrás'; celebran 40 aniversario de Santos Laguna

Este próximo lunes 4 de septiembre Santos Laguna celebrará su 40 aniversario y a propósito de esto, varios exjugadores han compartido con el club sus mensajes de felicitación que conducen a la nostalgia de los fieles aficionados.

Uno de los que se hizo presente en esta dinámica compartida día a día a través de las redes sociales oficiales del equipo, es Héctor “Pity” Altamirano.

“Felicitar a la institución, al equipo de mis amores. Agradecerles por dejarme ser parte de ellos, por todas las alegrías que me han dado en los campeonatos, el que me tocó festejar y los que me han tocado como aficionado. Creo que la institución está en buenas manos. Ser Guerrero es un orgullo, y como un día dije ‘un Guerrero nunca muere’, una vez que eres guerrero, no hay vuelta atrás (...) Ojalá este año en el festejo de nuestro aniversario podamos festejarlo con un título”, expresa

Todavía en la actualidad, Altamirano es uno de los exfutbolistas que tiene ganado el cariño de la afición, e incluso ahora en su etapa como entrenador, muchos han soñado con el momento de verlo dirigiendo al que como dice “es el equipo de sus amores”.

Héctor “Pity” Altamirano fue campeón con Santos en el torneo Verano 2001 en una final Santos contra Pachuca.

Pedro Muñoz

También conocido como “Guerrero Mayor”, se pronunció en el marco de los 40 años de Santos. El nacido en Torreón, Coahuila, es parte del legendario equipo que por primera vez hizo campeón a los laguneros en el Torneo Invierno de 1996.

“Les deseo siempre el éxito que han tenido de la mano de algunos fracasos han crecido. Con base a eso, les agradezco la gran oportunidad que me dieron y que siguen dando a la juventud de la Comarca Lagunera y a nivel nacional, pero en especial quiero agradecer a esa gran gente que siempre nos apoyó, en especial a su servidor, espero que esto siga para muchos años más”.

Cabe señalar que Pedro, es el futbolista con más años jugando para un club, ya que por 12 años consecutivos fue parte de la institución santista.

Oribe Peralta

De la Partida, Coahuila, para el Mundo. El orgullo de La Laguna, se sumó a la celebración y recordó a las leyendas que vistieron la camiseta de los Guerreros y que a su vez lo inspiraron para convertirse en la gran figura que logró ser, no solo con Santos, sino con la Selección Mexicana y el Club América.

“Mi querido Santos Laguna, les deseo muchos años más de muchos éxitos para ustedes. En este 40 aniversario les envío una felicitación con todo mi amor, cariño y apoyo incondicional. Agradecerles por el apoyo incondicional y por inspirarme a ser un Guerrero dentro y fuera de la cancha. Todos aquellos jugadores que vistieron la playera, les agradezco a todos que fueran una inspiración para mí, todas las personas que han trabajado a lo largo de estos 40 años en el club, gracias, sin duda con todos aquellos que iniciaron este proyecto de Santos Laguna, hicieron que muchas personas pudieran vivir el éxito que ha logrado Santos en pocos años”.

El “Hermoso Peralta”, tiene dos campeonatos con la institución guerrera, el primero en el Clausura 2008, donde tuvo pocas oportunidades y el segundo en el Clausura 2012, siendo la estrella del equipo.

Héctor “Ruso” Adomaitis

Para rematar con broche de oro, esta leyenda es otra de las más queridas y recordadas en todo momento por los seguidores de Club Santos, quienes han podido verlo en sus diferentes etapas en el futbol; primero como centrocampista del equipo que se consagró campeón en 1996.

“Un club con mucha pasión, con mucha gente que los sigue a todos lados, eso lo he sentido. Uno está orgulloso de haber participado en una época, en una temporada, de haber aportado al equipo en diferentes circunstancias que me tocó, una de cuerpo técnico y otra de jugador, esperemos que sean muchos años más y no se rompa la esencia del club (...) siempre estamos al pendiente, ojalá que en algún momento nos volvamos a encontrar”.

G.O.