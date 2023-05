Una habitación para ella

Hace casi 100 años, la escritora Virginia Woolf habló un poco sobre la necesidad de que las mujeres tuvieran un espacio propio. Si bien se refería a un cuarto para escribir novelas, también se ha extendido esta frase a que las mujeres deben tener un espacio sólo para ellas, en donde puedan desenvolverse con naturalidad sin tener que resolver tareas domésticas o de crianza que a día de hoy siguen recayendo, en su mayoría, en ellas.

Aunque está claro que cada mujer tendrá sus necesidades y gustos muy particulares, además de que los espacios y la disponibilidad variarán de un hogar a otro, a continuación se proponen una serie de objetos que mamá puede incluir en su habitación, para que pueda sentirse relajada y sin obligaciones.

Sillones

Un espacio para la relajación no estaría completo sin un lugar para sentarse y descansar. Los sillones, además, son muebles que permiten establecer una distribución del espacio y a darles mayor personalidad. Puede ser uno individual, pero pensar en uno más grande también da la posibilidad de que sea un lugar para acostarse, ya sea para leer o para tomar una siesta o ver la televisión. Acompañarlo con cojines que contrasten con su color siempre es una elección vistosa.

Escritorio

Para las mamás dedicadas a las labores creativas o para aquellas que quieran convertir este espacio en un lugar para el desarrollo personal o profesional, un buen escritorio es fundamental. Lo bueno de estos muebles es que las tendencias los han hecho evolucionar hasta volverlos minimalistas. De ahí que ocupen poco espacio y que puedan combinar con muchos estilos.

Repisas

Las paredes pueden ser utilizadas también para que haya algunos objetos. Las repisas flotantes son populares hoy en día por lo vistosas que son. Además, una repisa puede decir mucho de la personalidad, pues puede tener objetos de un gusto muy particular: fotografías, libros, adornos que hagan que la mujer se sienta más a gusto.

Televisión

Más allá de lo que se quiera hacer en la habitación, no por ello se debe descuidar la relajación. Por eso, una televisión es ideal para pasar un buen momento. Todo depende del estilo, pero empotrar estos aparatos tiene ventajas, como no ocupar espacio en muebles que no son del todo necesarios, además de la limpieza que, si se invierte, da cuando se ocultan los cables.

Cuadros

Las paredes desnudas son paredes desaprovechadas. Si no hay una ventana, y no se quiere poner una repisa, entonces los cuadros son una buena opción. ¿Por qué? Porque dota de personalidad y, si se elige por los gustos de cada persona, pueden dar un momento de recreación y catarsis.

Plantas

Las plantas dan vida en donde sea que se encuentre. También, al existir muchas especies, pueden tener tamaños y exigencias distintas. ¿Un consejo? Ir por las suculentas o distintos tipos de cactáceas, ya que por su capacidad para vivir con poca agua, no se convertirán en una carga y darán personalidad a la habitación. También elegir una buena maceta da muchos resultados variados.

Cestos

Los cestos tienen dos virtudes: pueden adornar de muchas maneras y, al mismo tiempo, pueden tener la función de contener muchas cosas, desde la basura o algunos objetos que necesitemos a la mano. Los hay de plástico, pero también de mimbre u otros materiales, por lo que se pueden ajustar a muchos gustos distintos.

Recuerda: No tomar a la ligera el color

Hay varios especialistas, como el psicólogo estadounidense Lee Chambers, que consideran que el color puede determinar el ánimo que propone una habitación. Tomando esto en cuenta, es posible guiarse por aquello que queramos sentir al estar en el cuarto, así como por la propia luz natural con la que contaremos.

¿Quieres tener más ideas para mamá? Entra a: