Una con todas las de la

Alejandra Ley, sin duda, es una mujer fuerte que ha sabido llevar su carrera, a la par que impulsa el empoderamiento femenino en todo trabajo que lleva a cabo.

"Las mujeres estamos entrándole a muchos proyectos importantes, que antes eran solo para hombres", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Ley habló de su papel en Eternamente amándonos, telenovela que próximamente estrenará Las Estrellas y de la serie Contra las cuerdas, pero también charló acerca del "poder femenino", y del bullying que acaba de sufrir su compañera Michelle Rodríguez luego de que apareciera con poca ropa en una revista generando críticas positivas, pero también negativas de los "haters".

"Yo a Michelle la conozco desde que empezó a hacer 'stand up'. Es una mujer muy talentosa y me molestaron mucho los comentarios que le pusieron. Las gorditas existimos y el hecho de existir no hace que fomentemos la obesidad. A muchas personas se les olvida que en Latinoamérica abundan los cuerpos grandes", comentó.

Vía telefónica, Alejandra compartió la emoción que siente debido al estreno de Eternamente amándonos, el 27 de febrero, a las 16:30 por Las Estrellas.

"Tenía un rato sin hacer telenovelas, la última que hice fue Doña Flor y sus dos maridos y ahora, estar en este proyecto, me hace sentir honrada".

El elenco del melodrama cuenta con artistas nuevos, pero también experimentados, como Diana Bracho, con quien Ley anhelaba laborar.

"Diana es una mujer maravillosa, con la que he disfrutado bastante trabajar. Mi primera escena me tocó con ella, imagínense los nervios que tenía.

"Cuando llegas y te toca trabajar con un figurón como Diana Bracho, la verdad es que impone. Ella es 'Martina', la matriarca de la familia Iturbide. Ahora, les cuento que además de su talento, tiene una gran calidad humana".

Desde los foros de grabación, Ley dio algunos detalles de la telenovela en la que también actúan Marcus Ornellas, Alejandra Robles Gil, Omar Fierro y Rossana Nájera.

"Es una historia de amor, pero también de familia, de tradiciones, de cómo lograr empatar lo tradicional con una vida más cosmopolita", detalló.

En la trama, Ley encarna a "Felipa", quien forma parte del personal de servicio de la familia Iturbide. Es alegre y divertida, pero también es chismosa. Busca a toda costa embarazarse.

"Es la cocinera de la casa, así que la cocina de la casa es su sitio favorito. Es dicharachera. Es bien chismosa. 'Felipa' tiene mucha tela de dónde cortar. Ha sido muy divertido encarnarla".

Por otro lado, Alejandra Ley celebró que ya esté en Netflix la serie Contra las cuerdas porque es un proyecto que empodera a las mujeres.

"Considero que la vida te lleva a proyectos que te gustan y que te llevan a cumplir objetivos planteados. Contra las cuerdas, me tiene enamorada porque siempre amé la lucha libre y además, tanto en esta serie como Eternamente amándonos, el poder femenino pesa".