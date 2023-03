Un fenómeno

En ocasiones anteriores he mostrado mi gusto de toda la vida por el beisbol, y en algunas de las últimas colaboraciones en las que he abordado el tema, cité el nombre del gran futuro, del astro japonés Shohei Ohtani. Su actuación en el reciente Clásico Mundial refrendó sus grandes cualidades deportivas con actuaciones espectaculares y efectivas que llevaron a Japón a convertirse en campeón mundial, es de admirarse la versatilidad en la defensiva, en el bateo y pitcheo de este astro nipón y una delicia ver sus actuaciones en su equipo, el que lo tendrá que cuidar como una joya ante el asedio de otras novenas. En lo personal, me da mucha alegría que el cierre de este clásico en el que tuvo un brillante desempeño nuestro seleccionado, en el que tuvo una gran y motivante participación Randy Arozarena, acerque a nuevos aficionados al bien llamado Rey de los Deportes, que tiene como atractivo agregado el ambiente familiar.

Nuestra Comarca ha sido tradicionalmente semillero de grandes beisbolistas desde los inicios de mi querido Unión Laguna hasta la fecha, en los últimos meses, jóvenes peloteros formados en el seno de la organización han sido tomados en cuenta para incorporarse a organizaciones de las Grandes Ligas; recordemos que esta temporada se cumplen 53 años del regreso de la Liga Mexicana de Beisbol con la participación de laguneros que han puesto mucho cariño y dedicación para que se mantenga a nuestra plaza dentro del circuito profesional, desde el Estadio "Rosa" Laguna de Gómez Palacio, El Estadio Superior, también conocido como el "Mecano", y el regreso al Revolución con participaciones de Don Juan Abusaid, Don Jorge Dueñez, la Familia Martín y ahora del entusiasta Guillermo Murra, pidiendo me disculpen si omito a alguien.

Pero es justo recordar en el breve periodo de la ANABE a Don Francisco "Panchito" Hernández, gran aficionado, merecedor de un reconocimiento, que siga el beisbol y a unas semanas de una nueva temporada, el enorme deseo de ver a mi Unión Laguna campeón.

En el tema del basquetbol, los Toros siguen con un buen paso y con buena respuesta de los aficionado en el "Auditoro" Municipal, dando cuenta con grandes actuaciones de fuertes equipos de la liga ¡Adelante y hasta la próxima!