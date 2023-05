Un colegio médico de EUA sanciona a doctora por ayudar a abortar a una niña víctima de violación

El colegio médico de Indiana (EUA) penalizó a una doctora que practicó un aborto a una niña de 10 años que fue violada, al considerar que atentó contra las normas de privacidad del paciente, informaron este viernes medios locales.

La Junta de Licencias Médicas de Indiana votó a favor de imponer una multa de 3,000 dólares a la facultativa Caitlin Bernard por haber hablado públicamente sobre el aborto de la menor, aunque no le retiró la autorización para trabajar.

El fiscal general del estado, el republicano Todd Rokita, había solicitado en noviembre a la junta que suspendiera la licencia médica a Bernard, a la que acusó de no haber reportado el abuso de la menor a las autoridades y de haber violado la privacidad de la paciente al hablar con medios sobre el caso.

Durante la audiencia de la junta para determinar qué hacer con la situación de la doctora, su abogada aseguró que ella sí reportó el abuso a la menor a una trabajadora social.

A su vez, la abogada recalcó que Bernard no violó la ley de confidencialidad del paciente porque no reveló el nombre de la menor ni datos que pudieran identificarla al periódico The Indianapolis Star, donde se publicó por primera vez la historia.

El presidente de la junta médica, John Strobel, dijo que, aunque creía que Bernard es una "buena doctora" fue muy lejos al contar el caso del aborto a la menor al diario.

"Creo que ella no pensaba que la historia se iba a hacer viral", opinó Strobel, quien añadió que está seguro que la doctora "haya aprendido mucho sobre la privacidad".

El caso del aborto de esta menor ha cobrado relevancia en el país, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha llegado a poner como ejemplo de las consecuencias que tiene el fallo del Tribunal Supremo de junio de 2022 que tumbó el derecho constitucional del acceso al aborto.

La menor de 10 años fue violada en Ohio, estado que restringió el aborto a partir de las seis semanas de gestación sin excepciones como la violación, y acudió a abortar a Indiana, donde de momento se permite la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas.

Varios estados controlados por republicanos han restringido o prohibido completamente el acceso al aborto desde que el Tribunal Supremo revocó ese derecho, vigente en todo el país desde 1973.