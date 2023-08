Último informe, para primer quincena de noviembre

A más de tres meses y medio de que concluya la administración estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, durante su gira de trabajo y despedida por la región norte de la entidad; dio a conocer nuevamente que su último informe de Gobierno lo presentará en la primer quincena de noviembre.

Además de dar a conocer la fórmula del trabajo realizado y las metas obtenidas, estableciendo que no es el resultado de su gobierno, si no de todas y de todos, de la participación ciudadana y de la unidad que convocó desde le inicio de su gobierno

"Esa es la fórmula: la unidad y el trabajo en equipo", dijo el titular del Poder Ejecutivo en el estado de Coahuila.

Lo anterior, tal y como ya lo había referido en anteriores ocasiones, es con la finalidad de dar el espacio necesario para que el 01 de diciembre del año en curso, se lleve a cabo la ceremonia de toma de protesta de Manolo Jiménez Salinas, Gobernador electo y con ello, dé inicio la nueva administración estatal.

"Suena a despedida, pues sí. Porque probablemente a algunos de ustedes ya no me los vuelva a encontrar, no sé cuantos eventos me queden. Quedamos Norma y yo, de ver la calle 11, de poderla inaugurar, espero que se pueda en tiempo", fue lo que manifestó el Gobernador del Estado de Coahuila.

"Sé que les va a ir muy bien. Sé que les quedan otros seis años de progreso y de que vamos a ir por el buen camino, tengo la seguridad y créanme que me da mucho gusto, porque no es nada más que nosotros pensemos o que tengamos ese sentimiento de que nos va a ir bien por lógica, no", indicó Riquelme Solís.

El Gobernador del Estado de Coahuila manifestó que le dio mucho gusto haber trabajado con todos los presentes, gente de bien y estableció que la gente de esta región norte de Coahuila es gente muy próspera, muy positiva y aseguró que nunca tuvo un desencuentro en esta región.