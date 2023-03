UJED gasta 500 mdp en personal de confianza

La UJED mantiene una situación financiera complicada y pese a ello, la rectoría mantiene elevada la nómina de empleados de confianza donde gasta 500 millones de pesos al año en la misma.

Erick Hernández Cousaín, dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UJED (STAUJED), señaló que él sigue insistiendo en que la rectoría debe de realizar una verdadera reestructuración de su situación financiera y no solo estar "tapando hoyos".

"Hay que arreglar toda la problemática que se tiene, el personal de confianza que tienen de más, que el personal que esté en nómina esté trabajando que realmente estén devengando con su trabajo lo que se le paga", dijo el dirigente sindical.

Hace un año, Erick habló de que la UJED mantenía un elevado número de personal de confianza, hoy mantiene su comentario y asegura que se sigue gastando en la contratación de ese personal de confianza e incluso mucho de ese personal no realiza actividades en beneficio de la misma Universidad.

Explicó que, si se recorta un 20 por ciento de personal de confianza, con ese ahorro se puede obtener fácilmente y más de lo que pretende descontar del ISR a los trabajadores, "ese 20 por ciento podría ser el exceso", agregó.

"El recurso que representa el pago al personal de confianza es de cerca de 500 millones de pesos (anuales), si le quitamos ese 20 por ciento, se podrían ahorra más de 100 millones de pesos", comentó.

Incluso, Hernández Cousaín mencionó que se estaba trabajando en una auditoría para detectar si había o no personal de más trabajando, pero al final no se entregó el resultado a los sindicatos.

Y no se entregó el resultado de la auditoría porque el auditor no entregó el resultado final porque la rectoría no terminó de pagarle el trabajo realizado y el dato del personal en exceso quedó sin conocerse.

Por lo pronto, el dirigente del STAUJED pidió a la rectoría hacer reestructuraciones serias para evitar estar cada fin de año solicitando recursos extraordinarios al Estado y a la Federación.