Ucranianos celebran Día de la Bandera por segunda vez bajo ocupación rusa

Los ucranianos celebran este miércoles por segunda vez el Día de la Bandera bajo ocupación rusa y adjudican a su enseña una importancia especial en las zonas atacadas y ocupadas como emblema de su identidad nacional en peligro, hasta con riesgo de persecución.

"Los rusos tenían todas las armas. Nosotros, solo banderas. Y aun así nos tenían miedo", dice Ludmyla Starkova sobre los primeros días de la ocupación de su ciudad, Jersón, cuando miles de ciudadanos protestaron por la invasión.

El vídeo que mostró a Ludmyla desenterrando cuidadosamente una bandera ucraniana de debajo de unas baldosas cerca de su casa se hizo viral el día que Jersón fue liberada el pasado noviembre.

Más de nueve meses después todavía se emociona cuando habla con EFE, acompañada de su hijo Serguí.

Desde el primer día de la ocupación Serguí acudió a las protestas con la bandera y ayudó a distribuir ayuda humanitaria. Su patriótica actitud le convirtió en un objetivo para el Servicio de Seguridad de Rusia.

"Me desnudaron y me golpearon. Pero nada me asustó tanto como cuando me dijeron que me iban a disparar", recuerda. Serguí cree que tuvo suerte porque fue detenido cuando los rusos parecía que todavía no sabían qué hacer con los opositores.

Muchos de sus conocidos pasaron posteriormente por cámaras de tortura rusas y murieron. Serguí consiguió escapar y dejó la bandera para su madre.

"Quería proteger la bandera justamente para Serguí para que pudiéramos ondearla una vez que la ciudad fuera liberada. Quería que estuviera orgulloso", explica Liudmyla.

La bandera fue como un capote para atraer a los rusos, asegura.

"Durante la ocupación podíamos sufrir mucho y hasta morir por ella", explica Serguí.

El vecino de la familia fue detenido durante un mes después de que se le encontrara una bandera en su jardín, puesto que los rusos buscaban casa por casa.

"Hubiera sido mucho más fácil destruirla para no ponernos en peligro. Pero la gente no podía ni pensar en eso", añade Serguí.

Una vez liberada la ciudad aparecieron de la nada decenas de banderas en las calles, prueba de que estaban siendo escondidas por los ciudadanos, agrega.

"La guerra cambia los valores. La gente valora las banderas más que el dinero o las joyas. Porque nuestra bandera es símbolo del país, de nuestra libertad, de todo por lo que hemos estado combatiendo o sufriendo durante la ocupación", explica Serguí.

Para los ucranianos desplazados internos su bandera representa la esperanza de una liberación cada vez que una nueva localidad es liberada por el Ejército ucraniano del control ruso.

Devolver la bandera ucraniana a Mariúpol es algo que Kateryna Oleksiivna, de 69 años, una residente desplazada de la ciudad, confía en ver según explicó a EFE en Leópolis.

"En realidad nunca celebramos en Mariúpol el Día de la Bandera, no lo valorábamos suficientemente. Ahora nuestra mejor gente muere para que podamos volver a izarla", declaró en un encuentro de residentes de Mariúpol cuyos hogares fueron destruidos durante el asedio ruso.

Miles de banderas ucranianas se pueden ver en ciudades desde Leópolis, en el oeste, hasta Kramatorsk, en el Este, y Odesa, al sur.

Aunque en la ciudad sureña todavía se oye más ruso que ucraniano los habitantes se apresuraron a pintar e izar banderas en sus casas a modo de desafío cuando las tropas rusas se acercaban tras el comienzo de la invasión, el 24 de febrero de 2022.

"En Odesa decimos que nos fuimos a la cama el 23 de Fevral (febrero en ruso) y nos levantamos el 24 de Luty (febrero en ucraniano). Izar banderas ucranianas en todas partes era una manera de mostrar que somos ucranianos y que nunca estaremos de acuerdo en la invasión rusa", dice a EFE uno de sus ciudadanos, Oleksandr.