Twitter ha muerto

Hace algunos días, Elon Musk anunció el cambio de nombre y logo de la red social Twitter, para convertirse en X, como base de lo que, a ojos del dueño, debería ser una aplicación para todo, muy al estilo de Wechat en China o Line en Japón.

Y es que esas dos aplicaciones, aparte de conectar personas, tienen una serie de servicios integrados como pagos, servicios de alquiler, videollamadas, trámites de gobierno, etc.

Para sus usuarios, su aplicación es el Internet. Una superaplicación es el sueño de varios tiburones tecnológicos en occidente, pero nadie lo ha logrado a la fecha. El dueño de X (Twitter) ha expresado sus ideas acerca de crear una aplicación para todo y el inicio fue el cambio de logotipo y nombre, pasando por alto todas las reglas de marketing.

“El nombre Twitter ya no tenía sentido sentido en ese contexto, así que debemos decirle adiós al pájaro”, anunció Musk cuando cambiaron el nombre, expresando que la aplicación se moverá a ser una aplicación para todo, donde además sea centro de transacciones financieras.

Si se logrará o no sus objetivos, no hay certeza. Wechat tiene un éxito rotundo en China por varios motivos, que es una estupenda aplicación, tecnológicamente hablando y que además y no menos importante que está alineada al gobierno chino, así que cuenta con la complacencia para su monopolio en aquel país.

Pero imaginemos por un momento que X se integrase con CoDi (pagos instantáneos con un código QR) de nuestro sistema financiero. Seguramente agilizaría su adopción, porque aunque está integrada en cada app de cada banco, mucha gente parece desconocerla. Pero si se pudieran hacer pagos con una aplicación social como X o Facebook de una forma sencilla y transparente para el usuario, ayudaría a la inclusión financiera en nuestro país. Además de acabar con excusas en muchos negocios para seguir aceptando solo efectivo.

¿Por qué usar Uber o Didi app si pudiésemos pedir un taxi desde una sola app?

No suena algo descabellado tener una superapp, pero las dudas más grandes tienen que ver con las leyes antimonopolio de cada país, que aparentemente son menos flexibles en occidente.

La importancia de Twitter radica en la permanencia de los actores políticos, deportistas, artistas, periodistas y algunos empresarios que han hecho de esta plataforma su sala de prensa, no es la red social más grande. De hecho, es pequeña en comparación de Facebook con sus 3 mil millones de usuarios activos al mes, Instagram 2 mil, TikTok poco más de 1 mil millones, Twitter apenas unos 500.

Sin embargo, si quisiéramos catalogar las redes, Twitter sería como el círculo rojo.

THREADS

El 5 de julio salió a la luz la competencia más directa y sería a Twitter, nos referimos a Threads (hilos), propiedad de Meta (Facebook).

Su inicio fue arrollador, en menos de una semana ya contaban con más de 100 millones de usuarios registrados. Y es que para acceder solo bastaba hacerlo con la cuenta de Instagram y con la posibilidad de tener los mismos contactos en la nueva app. Sin embargo, al paso de las semanas ya parece algo abandonado, y es que hasta ahora ninguna aplicación basada principalmente en texto ha sido tan exitosa.

Además, no es lo mismo el público de Instagram, donde la mayoría pública sus viajes, lugares, moda, fotos posadas a leer ahora sus textos (muchos con frases motivacionales) dejando una especie de decepción. Tal vez por eso es que después de la euforia inicial, muchos ya no han vuelto.

Twitter ha muerto, viva X.

X: @toro