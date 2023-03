Tuve una pequeña crisis, pero lo pude controlar y terminar: Orlando 'Diablo' Casillas

La corona varonil quedó en poder del jaliciense Orlando Casillas Velázquez, quien por primera vez vino al Maratón de La Laguna y con autoridad y una buena estrategia, se quedó con el título.

"Me siento contento de estar aquí, es mi primer maratón en Torreón. Venía con una buena preparación y una buena confianza de poderlo ganar, gracias a Dios se dieron las cosas. Más o menos como en el kilómetro 26 tuve una pequeña crisis en la parte abdominal, pero lo pude controlar y colocarme liderando hasta terminar con el campeonato", compartió en entrevista.

El "Diablo" del equipo La Colmena, mantuvo su ritmo a pesar de la presión que le impusieron sus rivales en la punta del pelotón varonil, esa concentración y determinación le valieron para quedarse con el triunfo.

"La verdad es que no fue fácil, pero esa hambre de ganar y salir adelante fue lo que me motivó para ganar en esta primera visita al Maratón Lala que ya se convirtió en mi consentido y sigue el seguirnos preparando para regresar el próximo año. Dedico este triunfo a mi familia, a las personas que me han apoyado, mi entrenador, mi doctor, a don René Chávez, de La Colmena Miel, que me apoya", finalizó.